Video: Tesla se estrella contra un restaurante de Miami Beach: dos detenidos y un prófugo

Un video de seguridad muestra el momento en que un Tesla blanco se estrella contra un árbol y el área exterior del restaurante Norman’s Tavern, en Miami Beach, durante la mañana del domingo. El hecho ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana, momento en el que el local está cerrado, por lo que no había nadie en el lugar. Según informó la policía, tres personas huyeron del lugar, aunque dos fueron localizadas y detenidas más tarde. El conductor sigue prófugo, y la investigación continúa abierta.

El violento impacto de un Tesla frente al Norman’s Tavern de Miami

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cómo el Tesla atraviesa parte del patio del restaurante, arrasando mesas y sillas antes de chocar de lleno contra una palmera. En el video se ve a tres hombres saliendo del auto visiblemente aturdidos, mientras revisan el interior del vehículo y retiran algunos objetos.

Un testigo contó a medios locales que escuchó el sonido del motor acelerando y luego un fuerte estruendo. “Oí un auto pasar muy rápido y después un golpe enorme. Fue cuestión de segundos”, relató.

El incidente ocurrió frente al 6770 de Collins Avenue, una zona concurrida por locales y turistas, especialmente durante los fines de semana. No hubo heridos entre los clientes o peatones que se encontraban cerca del restaurante.

Dos detenidos y una búsqueda en curso

Cuando los agentes de la Policía de Miami Beach llegaron al lugar, encontraron el auto destruido y confirmaron que sus tres ocupantes habían escapado. Poco después, dos de ellos fueron detenidos; ambos eran turistas que, según declararon, se dirigían al aeropuerto al momento del accidente.

Las autoridades informaron que no se hallaron armas ni drogas y que los detenidos fueron liberados sin cargos. El tercer ocupante, quien se presume era el conductor, sigue siendo buscado. Hasta el momento, no se pudo determinar la causa del choque ni si el vehículo circulaba a exceso de velocidad.