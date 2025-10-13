Duro golpe contra Trump: Gavin Newsom firma una nueva ley que protege a este grupo de inmigrantes en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva ley que ha sido celebrada como un paso histórico en la defensa de los derechos de los inmigrantes. La norma, considerada por muchos como un golpe a las políticas antiinmigrantes impulsadas durante la administración de Donald Trump, busca brindar mayor protección y privacidad a los vendedores ambulantes, un sector compuesto en su mayoría por trabajadores inmigrantes.

Una ley que blinda los derechos de los vendedores ambulantes

De acuerdo con Telemundo, la legislación, conocida como Street Vendor Business Protection Act (SB-635), impide que los gobiernos locales en California soliciten información sobre el estatus migratorio, nacionalidad o antecedentes de las personas que deseen obtener permisos para vender en la vía pública.

Además, prohíbe que esta información sea compartida con agencias federales, como el ICE, sin una orden judicial, reforzando la protección de la privacidad de quienes viven de esta actividad.

Según explicó el propio Newsom, el objetivo es crear un entorno más justo para los trabajadores informales que contribuyen a la economía local y enfrentan constantes riesgos de discriminación y deportación.

Otro golpe certero contra Trump

La nueva legislación no solo modifica el proceso para obtener permisos de venta, sino que también impone reglas más estrictas sobre el manejo y resguardo de la información personal de los vendedores.

Según el mismo medio, a partir de 2026, todas las bases de datos locales que contengan antecedentes penales o información sobre el lugar de nacimiento deberán eliminarse antes del 1.º de marzo de ese año, salvo en los casos en que la ley federal exija conservarlas. Esta disposición busca evitar que datos sensibles sean utilizados con fines de persecución migratoria o discriminación administrativa.

El alcance de la ley también abarca a los vendedores de alimentos móviles, un sector especialmente expuesto a inspecciones y controles. A partir de su entrada en vigor, los funcionarios encargados de otorgar permisos a estas unidades no podrán consultar el estatus migratorio ni los antecedentes penales de los solicitantes, y tendrán prohibido cooperar con agencias federales de inmigración sin orden judicial.

Con ello, se refuerza un marco de garantías que prioriza la privacidad y la igualdad de trato para todos los trabajadores, sin importar su origen o condición migratoria.

Aunque la norma mantiene excepciones en las que las autoridades pueden compartir información bajo los parámetros establecidos por el Título 8 del Código de los Estados Unidos, su espíritu general apunta a limitar el uso indebido de esos datos y proteger a los vendedores frente a prácticas arbitrarias.

Gavin Newsom y sus antecedentes en políticas migratorias

A lo largo de su gestión, Gavin Newsom ha promovido diversas medidas dirigidas a garantizar derechos básicos a personas migrantes en California. Entre ellas destacan la ampliación del acceso a servicios médicos, programas de asistencia durante la pandemia y limitaciones a la cooperación entre autoridades locales y agencias federales de inmigración.

Estas acciones han situado a California entre los estados con políticas más amplias de inclusión para trabajadores extranjeros. Sin embargo, cada nueva medida ha generado debate sobre los límites de la autonomía estatal frente a las leyes federales.