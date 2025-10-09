Malas noticias para Trump: La ley que podría aprobar Gavin Newsom en California para proteger a familias inmigrantes

Las tensiones migratorias entre el presidente Donald Trump y el gobernador de California Gavin Newsom, parece sumar un nuevo capítulo. En California avanza el proyecto AB 495, una ley que busca proteger a las familias inmigrantes de la separación mediante mecanismos legales, permitiendo a Newsom tomar la delantera en este tema ante las duras políticas del mandatario republicano.

AB 495: la propuesta que busca fortalecer la protección familiar

De acuerdo con el medio CallMaters, el Family Preparedness Plan Act of 2025 (AB 495) fue presentado por la asambleísta Celeste Rodríguez con el objetivo de brindar a padres y madres la posibilidad de nombrar a un cuidador temporal sin perder sus derechos parentales. La medida pretende ofrecer seguridad jurídica a las familias que podrían enfrentar detenciones migratorias o procesos legales inesperados.

El proyecto amplía además la figura de “autorización de cuidador” (caregiver’s authorization affidavit), permitiendo que no solo familiares directos, sino también personas cercanas, como padrinos, amigos o vecinos, puedan encargarse temporalmente del bienestar de los menores.

De aprobarse, esta herramienta evitaría que miles de niños queden desprotegidos o sean enviados a centros estatales cuando uno o ambos padres son retenidos.

La iniciativa también introduce la figura de tutela temporal a corto plazo (short-term guardianship), gestionada a través de tribunales de sucesiones, que permitirá a los padres formalizar la custodia temporal sin renunciar a su patria potestad.

Opiniones divididas y debates en el Capitolio de California

Aunque organizaciones como Alliance for Children’s Rights y Public Counsel celebran la propuesta como un paso decisivo para la protección infantil, la AB 495 no ha estado exenta de críticas. Algunos sectores temen que la ampliación de cuidadores autorizados genere vacíos de supervisión y abra la puerta a posibles abusos o conflictos legales sobre la custodia.

Recientes protestas en Sacramento reflejan esa preocupación, debido a que opositores sostienen que otorgar autoridad a adultos sin parentesco directo podría vulnerar derechos de los padres o exponer a los menores a decisiones sin la debida supervisión.

Aun así, defensores del proyecto recalcan que muchas familias ya recurren a estas redes informales de apoyo y que la ley simplemente busca dar respaldo legal a prácticas comunitarias que hoy ocurren sin regulación. La aprobación final correrá a cargo del gobernador demócrata, quien tendrá hasta el 12 de octubre para avalar la medida.

Un mensaje político más amplio

Esta medida se interpreta como una respuesta política a las políticas migratorias restrictivas de Donald Trump. Newsom ha reiterado que su prioridad es “mantener unidas a las familias” y proteger los derechos de quienes viven en el estado, sin importar su estatus migratorio.

En paralelo, mientras gobiernos estatales como Texas refuerzan medidas de control fronterizo, California apuesta por marcos legales que reduzcan el impacto humano de la deportación.