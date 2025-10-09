Un latino revela cómo cambió Chicago por las redadas migratorias de ICE: "Nos sentimos bajo amenaza de guerra"

Las recientes redadas migratorias en Chicago transformaron la vida cotidiana de miles de residentes, en especial de la comunidad latina. Jorge Ortega, un colombiano que lleva más de cinco décadas en Estados Unidos, asegura que nunca había visto tanto miedo ni tanta presencia de agentes de ICE en las calles de la ciudad.

Latinos aseguran que “Chicago está bajo amenaza de guerra”

Desde el 8 de septiembre, el Gobierno de Donald Trump desplegó agentes federales en Chicago como parte de la llamada “Operación Midway Blitz”, que ya dejó más de 800 inmigrantes indocumentados arrestados, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).



Ortega, quien vive en la ciudad desde niño, describió a CNN el ambiente actual: “Sentimos que Chicago está bajo amenaza de guerra, estamos en guerra con nuestro propio país. No entiendo por qué está pasando esto”.

El colombiano asegura que la vida cambió por completo: calles vacías, negocios cerrados y un clima de miedo generalizado. “Antes veías puestos de tamales y familias en los parques, pero ahora todo está vacío. Incluso en el supermercado tardas menos porque casi no hay gente”, contó.

Redadas de ICE, miedo y eventos cancelados en Chicago

Entre julio y septiembre, las redadas se intensificaron y varios eventos comunitarios fueron suspendidos ante el temor de detenciones masivas. Sin embargo, Ortega decidió seguir adelante con el Gran Festival Colombiano, un evento cultural con más de 11 años de historia en Chicago.



“Estaba realmente nervioso. Pensaba: ‘¿Y si nadie viene?’”, confesó. La mitad de los vendedores no asistió y muchos trabajadores se negaron a participar por miedo a ser arrestados.

Aun así, más de 6500 personas se reunieron durante los tres días de celebración, aunque con estrictas medidas de seguridad y planes de emergencia.

Pese a la caída en la asistencia y al clima de incertidumbre, Ortega considera que la comunidad latina envió un buen mensaje: “Celebramos nuestra independencia, seguimos adelante, presentamos nuestra cultura. Y al final, ganamos. Porque si uno vive con miedo, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Me voy a quedar encerrado en casa sin hacer nada? Eso no es vida".