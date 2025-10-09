Confirmado: La ciudad más barata para inmigrantes para rentar en Florida de acuerdo con expertos

En Florida, el costo de la vivienda sigue marcando grandes diferencias entre sus regiones. Mientras Miami, Orlando y Tampa concentran los precios más altos del estado, varios informes recientes de plataformas inmobiliarias como FastExpert, Houzeo, Redfin y ExtraSpace señalan que existen ciudades donde el alquiler mensual puede costar casi la mitad del promedio estatal, lo que las hace ideales para inmigrantes o para quienes buscan estabilidad sin gastar de más.

Lake City: la joya asequible del norte de Florida

Entre todas las ciudades analizadas, Lake City destaca como la opción más económica para quienes desean vivir en Florida con un presupuesto moderado. De acuerdo con FastExpert, su renta promedio ronda los 856 dólares mensuales, muy por debajo del promedio estatal, que supera los 1,400 dólares.

Además, su ubicación estratégica, entre Jacksonville y Tallahassee, permite acceder fácilmente a oportunidades laborales sin los altos costos de las grandes urbes.

Expertos del sector también subrayan que la ciudad mantiene un equilibrio atractivo entre vivienda, servicios y calidad de vida, además de ser una zona menos rígida en términos de acciones migratorias o con menores reportes. Houzeo y Redfin coinciden en que el bajo costo de los alquileres en Lake City responde a una demanda estable, infraestructura accesible y una economía local impulsada por pequeños negocios y actividades educativas.

Otras ciudades con alquiler accesible en Florida

El análisis de precios también coloca a Pensacola y Bartow entre las alternativas más asequibles. En Pensacola, los alquileres promedian menos de 1,000 dólares mensuales, una cifra llamativa considerando su cercanía al Golfo de México y su atractivo entorno costero.

Por su parte, Bartow, en el condado de Polk, mantiene rentas medias cercanas a 821 dólares, según ExtraSpace, lo que la convierte en una de las zonas más económicas del estado.

Otras localidades que figuran de forma recurrente en los listados de vivienda asequible son Titusville y Haines City, donde FastExpert registra rentas por debajo del promedio estatal, así como Panama City, que conserva precios competitivos a pesar de su cercanía a la playa.

Además, ciudades universitarias como Gainesville y Tallahassee ofrecen opciones económicas debido a la alta disponibilidad de vivienda en renta destinada a estudiantes.

En este panorama, Jacksonville merece una mención especial: aunque su renta media es mayor que la de las ciudades anteriores, estudios de WalletHub calculan que representa solo un 24.6% del ingreso promedio local, lo que la convierte en una de las metrópolis grandes más equilibradas de Florida en relación entre salario y costo habitacional.

Los costos mencionados corresponden a promedios generales obtenidos por las plataformas inmobiliarias citadas. Las cifras pueden variar dependiendo de factores como la zona específica, el tipo de propiedad, el acceso a servicios o la proximidad con áreas urbanas.