El aerogenerador de alta eficiencia de 500 W para uso doméstico que Walmart puso en oferta en Estados Unidos a 95 dólares

Si estás buscando una forma de producir tu propia energía en casa, Walmart acaba de poner en oferta un aerogenerador de alta eficiencia de 500 W pensado para uso doméstico. Disponible en Estados Unidos por solo 95 dólares, este equipo también funciona en barcos, granjas y vehículos recreativos.

Energía eólica para el hogar en Estados Unidos con este aerogenerador de 500 W

El aerogenerador TDUKDB ofrece 500 W de energía limpia y empieza a generar electricidad con vientos de apenas 2.5 M/S, llegando a rendir eficientemente hasta 25 M/S. Walmart explica que su generador de CA de imán permanente trifásico, junto con el microprocesador MPPT, asegura un funcionamiento silencioso de 55 dB y optimiza la conversión de energía.

El equipo tiene un diseño de 3 cuchillas de 47 pulgadas hechas de nylon reforzado con fibra de vidrio, resistente a la corrosión y a temperaturas entre -40 °C y 80 °C.

Su cuerpo de aluminio fundido a presión lo hace resistente al agua y a la intemperie, mientras que la aleta trasera ajustable mantiene la orientación frente al viento de manera segura.

Producto de Walmart. Walmart

Por qué los aerogeneradores de alta eficiencia son una opción popular en Estados Unidos

Este tipo de aerogeneradores permite abastecer casas, cabinas o vehículos recreativos con energía renovable, lo que reduce gastos de electricidad y apoya la sostenibilidad del medioambiente.

El modelo de 500 W destaca por ser de uso doméstico, resistente y de bajo ruido, razones por las que se ha vuelto tan popular y hace que la oferta de Walmart a 95 dólares resulte atractiva para quienes buscan energía limpia y práctica.