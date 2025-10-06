Duro golpe contra Trump: Jueza prohíbe el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en tareas migratorias en esta ciudad de EEUU

En un fallo reciente, una jueza federal en Oregón bloqueó el intento del gobierno de Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland con apoyo a tareas migratorias. Según Reuters, esta medida llega después de que Trump tratara de movilizar tropas estatales, incluyendo las de California, para sortear restricciones anteriores, lo que generó una nueva intervención judicial. A lo anterior, se sumó la inconformidad del gobernador demócrata Gavin Newsom, quien condenó estas maniobras y anunció que se sumaría a las acciones legales.

Prohibición judicial al despliegue federal en Portland

De acuerdo con Reuters, la jueza Karin Immergut emitió una orden que impide al gobierno federal enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, sin excepción de su estado de origen. El fallo señala que el despliegue carece de justificación suficiente vista la escala y naturaleza de las protestas en la ciudad.

La orden tiene vigencia hasta al menos el 19 de octubre, mientras continúa el proceso judicial.

Posteriormente, el gobierno intentó “sortear” la situación al enviar soldados de la Guardia Nacional de California a Portland con el argumento de proteger instalaciones federales y respaldar operaciones migratorias. Reuters reportó que la jueza amplió su restricción para cubrir cualquier estatal, impidiendo ese movimiento también.

Según AP, el fallo recalca la importancia de mantener separación entre funciones civiles y militares, y advierte que el uso extensivo de tropas sin evidencia clara podría violar principios constitucionales.

El gobierno federal ha anunciado que apelará la decisión, intentando revertir las restricciones impuestas por Immergut.

Movimientos anteriores: despliegues en otras ciudades y respuestas estatales

Aunque el caso en Portland es el más reciente, ya ha habido otros precedentes legales en California. En semanas anteriores, la administración de Trump enfrentó demandas por desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles durante protestas vinculadas a operaciones migratorias.

Esta decisión representa un revés importante para el gobierno de Trump en cuanto a su estrategia de usar fuerzas estatales para fines federales en ciudades controladas por gobiernos demócratas. Newsom y el estado de California no solo han expresado su rechazo, sino que efectivamente presentaron demandas conjuntas con Oregón para frenar estas acciones.