Esta potencia de Asia que lidera la producción de alta tecnología busca una alianza con Donald Trump

Esta potencia está buscando reducir los aranceles del 20 % que pagan sus exportaciones en Estados Unidos.

Taiwán, potencia de Asia que lidera la producción de alta tecnología, evalúa un nuevo modelo de alianza con Estados Unidos. La intención es reforzar la cooperación en la producción de chips, como también reducir las tarifas de exportación.

Taiwán quiere una alianza tecnológica con Estados Unidos

De acuerdo con declaraciones oficiales citadas por Reuters, la viceprimera ministra Cheng Li-chiun confirmó que el eje de las conversaciones con Washington es ampliar las inversiones taiwanesas en Estados Unidos en el marco de la industria tecnológica.

La propuesta, conocida como “modelo Taiwán”, no busca trasladar las cadenas de suministro, sino aumentar la capacidad de producción en territorio estadounidense con respaldo de garantías de crédito y proyectos conjuntos.

“El enfoque actual de la negociación es que Estados Unidos espera que ampliemos inversiones y cooperación en la cadena de suministro”, señaló Cheng.

Actualmente, las exportaciones taiwanesas pagan un arancel del 20 % al ingresar a Estados Unidos, una cifra que Taipéi quiere reducir.

Chips y alta tecnología en el centro de la alianza con Donald Trump

El gigante TSMC, que lidera el mercado mundial de semiconductores, avanza con inversiones por 165 mil millones de dólares en fábricas en Arizona.

Sin embargo, Cheng remarcó que la mayor parte de la producción seguirá en Taiwán y que no aceptarán propuestas como la planteada en medios estadounidenses sobre dividir al 50 % la fabricación de chips.

La funcionaria dejó claro que el plan industrial de la isla apunta a “mantenerse en Taiwán, expandirse en el mundo y tener cooperación estratégica bilateral”.