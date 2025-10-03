Duro golpe a Gavin Newsom: ciudad de California rechaza las políticas santuario del estado y se pone del lado de Trump

En el condado de Orange, la ciudad costera de Huntington Beach, popularmente llamada “Surf City”, se convirtió en foco de atención estatal al declararse oficialmente como una jurisdicción no santuario. La medida, impulsada por el alcalde Pat Burns y aprobada de manera unánime por el ayuntamiento, marca una confrontación directa con la política migratoria promovida en California a través del gobernador demócrata Gavin Newsom.

La postura del alcalde Pat Burns

El alcalde Burns ha insistido en reconocer la aportación de los inmigrantes en la historia de Estados Unidos, pero subraya que el respeto al marco legal no puede quedar de lado. “Este país se fundó con inmigrantes, pero legalmente”, señaló en entrevista con CBS News, recordando que su propia familia tiene raíces migrantes.

Según el comunicado oficial de la alcaldía, la decisión busca impedir que el gobierno estatal obstaculice el trabajo de las agencias federales de inmigración.

Burns celebró que el cabildo respaldara su iniciativa y enfatizó que este paso servirá como un mensaje de advertencia: quienes pretendan quebrantar la ley no deberían ver a Huntington Beach como un destino seguro.

Un movimiento con eco en otras ciudades

Huntington Beach no es un caso aislado. En distintas partes del país, varias comunidades han decidido distanciarse de las llamadas “ciudades santuario”. CBS News reporta que al menos 16 localidades adoptaron medidas similares. Entre ellas está Oroville, en el norte de California, donde los concejales votaron por desligarse de la ley estatal vigente y enviar una señal clara de rechazo a las políticas de apertura fronteriza.

Al respecto, el concejal Scott Thomson, impulsor de la resolución en Oroville, explicó que esta postura pretende dejar constancia de que “en el norte del estado no estamos de acuerdo con las políticas de apertura fronteriza”.

Contexto del Estado Dorado

Desde hace más de seis años, California mantiene su estatus como estado santuario, luego de la aprobación de la ley SB-54, firmada en 2018 por el entonces gobernador Jerry Brown. Esta norma restringe el grado de colaboración de las policías locales con las autoridades federales en temas migratorios, lo que convirtió al estado en un referente nacional en materia de protección a comunidades migrantes.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la gran mayoría de los condados del estado, 48 de 58, se encuentran bajo esta categoría. Entre las ciudades más representativas se encuentran: