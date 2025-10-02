Pésimas noticias para un empresario argentino condenado en Miami por haber lavado 350 millones de dólares

La Corte Suprema argentina rechazó un planteo de la defensa y dejó firme el operativo en el que se encontró droga en el vehículo de Paul Oswald Morani, empresario norteamericano nacionalizado argentino de 57 años, quien en paralelo fue condenado en Miami, Estados Unidos, por haber lavado 350 millones de dólares a través de empresas fantasma.

La investigación en Argentina y el hallazgo de droga

El caso se originó el 30 de marzo de 2023, cuando Gendarmería Nacional realizó un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 12, en Corrientes. En la camioneta Toyota Hilux, conducida por Morani, que viajaba acompañado de otra persona rumbo a Formosa, los agentes encontraron un bolso gris con la leyenda “YETI”. Dentro había otro bolso negro “PM”, que contenía pastillas de colores con forma de animales, una sustancia en polvo rosada, fragmentos de troquel y varias pastillas blancas.

Durante la revisión también se hallaron cuatro cigarrillos de cannabis escondidos en un paquete de tabaco, 2.700 dólares, 700 pesos uruguayos, 250.000 pesos argentinos, tres celulares y una notebook. El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 48 “Corrientes” y derivó en la detención de los ocupantes.

El expediente recayó en el Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo. Aunque la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había anulado el operativo, la Cámara de Casación Penal revocó esa decisión en noviembre de 2024. La defensa presentó un recurso extraordinario, pero la Corte Suprema lo rechazó con el argumento de que no se trataba de una sentencia definitiva.

Condena en Miami por lavado millonario

Mientras la causa avanzaba en Argentina, el nombre de Paul Oswald Morani también apareció en una investigación en Miami. Allí, el empresario se declaró culpable en febrero de transmisión de dinero sin licencia. Según la acusación, utilizó facturas falsas y compañías ficticias para lavar 350 millones de dólares provenientes de Argentina y Colombia.

La defensa argumentó que las operaciones buscaban eludir las restricciones cambiarias impuestas en distintos gobiernos argentinos. Incluso citaron declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien en abril de 2024 elogió a quienes facilitaron el acceso al dólar en épocas de cepo, llamándolos “héroes del libre mercado”.

A pesar de esos planteos, la jueza Beth Bloom condenó a Morani en mayo de 2025 a tres años y medio de prisión y a pagar una multa de 40.000 dólares. La sentencia se dictó mientras el empresario estaba en libertad, aunque se le otorgaron 45 días antes de comenzar a cumplir su pena en Estados Unidos.

La combinación de causas abiertas en Argentina y en Miami deja a Morani en una posición judicial crítica. La validación del operativo por parte de la Corte Suprema y la condena por lavado marcan un duro revés para el empresario que buscó ocultar movimientos millonarios bajo estructuras ficticias.