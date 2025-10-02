Gavin Newsom frena las acciones de ICE en escuelas y hospitales de California: "La seguridad pública depende de la confianza"

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la “Ley de Escuelas Seguras en California”, un paquete legislativo impulsado por el demócrata Al Muratsuchi que limita las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en espacios sensibles como escuelas y hospitales. Con esta medida, el estado se convierte en el primero del país en blindar a estudiantes y pacientes frente a redadas migratorias que, según las autoridades locales, habían sembrado miedo en comunidades enteras.

California se convierte en pionera con nuevas protecciones

Durante la ceremonia de firma, Newsom estuvo acompañado de líderes comunitarios que denunciaron el impacto de las redadas federales promovidas por la Administración de Donald Trump y el asesor Stephen Miller. El gobernador aseguró que “la seguridad pública depende de la confianza entre las comunidades y las fuerzas de seguridad” y calificó la nueva legislación como un paso decisivo para devolver tranquilidad a las familias inmigrantes.

La ley establece que ICE no podrá ingresar a escuelas ni hospitales sin una orden judicial, protege la información estudiantil y médica, y exige que todos los agentes porten identificación visible. Asimismo, se criminaliza la suplantación de agentes federales y se prohíbe el uso de máscaras, salvo en casos excepcionales. “Nuestras escuelas y hospitales deben ser lugares de cuidado, no de caos”, enfatizó Newsom.

Jennifer Siebel Newsom, primera dama del estado, agregó que esta ley responde al miedo que viven miles de familias. “He visto a madres con temor de enviar a sus hijos a la escuela y a trabajadores agrícolas que temen perder a sus seres queridos en cualquier momento. Nadie debería vivir bajo esa amenaza constante”, expresó.

Reacciones de legisladores y expertos en California

La aprobación de la ley fue celebrada por distintas bancadas legislativas. Mike Fong, presidente del Caucus Legislativo AAPI, sostuvo que la medida protege a comunidades vulnerables, incluidas las asiático-estadounidenses. Por su parte, la senadora Lena González, presidenta del Caucus Legislativo Latino, señaló que estas disposiciones brindan “seguridad real” para estudiantes, pacientes y familias inmigrantes en California.

Jason P. Houser, ex jefe de gabinete de ICE, respaldó la normativa destacando que la transparencia y la identificación de los agentes son “necesidades de sentido común” para fortalecer la confianza ciudadana. Aseguró que ocultar la identidad de oficiales “desacredita la labor policial y nos hace menos seguros como sociedad”.

El trasfondo de esta legislación está marcado por las críticas a las tácticas migratorias del Gobierno de Trump y de Miller, a quienes se acusa de impulsar detenciones masivas y de eliminar salvaguardas en espacios sensibles. Newsom recordó que incluso ciudadanos estadounidenses han sido arrestados erróneamente en redadas donde los agentes ocultaban su identidad.

Con esta acción, California refuerza su papel como contrapeso a las políticas migratorias federales y se posiciona a la vanguardia en la defensa de los derechos de las comunidades inmigrantes. La ley no impide la cooperación estatal con el gobierno federal en casos de coordinación carcelaria, pero sí establece límites claros para proteger la vida cotidiana de quienes asisten a clases o buscan atención médica.