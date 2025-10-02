Alerta Venezuela por nueva designación de Kristi Noem en el DHS: Esta es la fecha que tienes que tener en cuenta si posees el TPS 2021

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos emitió una alerta clave para los venezolanos con el TPS 2021. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple con los criterios para mantener esa designación, y ya fijó una fecha definitiva para el cierre de este beneficio migratorio.

¿Cuál es la fecha en que termina el TPS 2021 para Venezuela?

La nueva designación publicada por el DHS confirma que la terminación del TPS 2021 para Venezuela será efectiva el 7 de noviembre de 2025 a las 11:59 p. m. Esa fecha quedó registrada en el Registro Federal, desde el 8 de septiembre de 2025.

Esto significa que los venezolanos amparados únicamente bajo la designación de 2021 perderán ese estatus legal a partir de ese día. Según la notificación oficial, los beneficiarios todavía pueden usar sus documentos de autorización de empleo (EAD) hasta el 7 de noviembre de 2025, gracias a una extensión automática confirmada por el DHS.

La medida se anunció después de que el organismo concluyó que mantener el TPS 2021 para Venezuela es contrario al interés nacional.

¿Qué pasa con los venezolanos bajo el TPS 2023?

El panorama no es igual para quienes se reinscribieron en la redesignación de 2023. En ese caso, el TPS se extendió hasta el 2 de octubre de 2026, de acuerdo con una orden judicial del Tribunal de Distrito del Norte de California del 5 de septiembre de 2025.

Esto incluye a quienes originalmente tenían TPS 2021, pero cumplieron con la reinscripción publicada el 17 de enero de 2025. Para este grupo, sus EAD estarán vigentes hasta el 2 de abril de 2026, salvo que surjan nuevas actualizaciones por litigios.

La propia notificación aclara que los beneficiarios del TPS 2021 que no se reinscribieron en enero de 2025 quedarán fuera de la protección migratoria desde el 7 de noviembre de 2025.