Familia del mexicano Ismael Ayala Uribe llevará a ICE ante los tribunales: “Es una tragedia que pudo haber sido evitada”

La familia de Ismael Ayala Uribe, un mexicano de 39 años que murió el 22 de septiembre mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), anunció que inició acciones legales para exigir respuestas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La familia exige justicia por la muerte de Ismael Ayala Uribe

En una conferencia de prensa realizada este martes, el abogado Jesús Arias, acompañado de los padres y un hermano de Ayala Uribe, informó que se presentó un procedimiento legal con el objetivo de preservar las evidencias y esclarecer lo sucedido. “Hoy estamos dando inicio a las acciones legales. Hemos dado aviso a las autoridades para que preserven toda la evidencia, desde el momento en que Ismael fue arrestado, sin una orden judicial, hasta el instante en que entregaron su cuerpo a su madre”, señaló Arias.

El abogado explicó que el proceso legal comenzará con reclamos de derechos civiles y, posteriormente, con demandas formales contra las autoridades involucradas. “Es un proceso relativamente rápido que inicia hoy mismo”, detalló. Según afirmó, lo que se busca es que no se repita una tragedia de este tipo contra otras familias migrantes en Estados Unidos.

Arias insistió en que Ayala Uribe presentó serias complicaciones médicas que fueron reportadas a las autoridades de ICE, pero “fue ignorado”. Añadió que el mexicano “estaba en extremo sufrimiento” antes de morir y aseguró que su fallecimiento “pudo haber sido evitado” con una atención adecuada.

El historial de Ayala Uribe y la versión de ICE

El abogado recordó que Ayala Uribe llegó a Estados Unidos a los cinco años junto a su familia, tenía el sueño de estudiar Diseño Gráfico y buscaba convertirse en ciudadano estadounidense, aunque cometió “errores” que frenaron su proceso de regularización migratoria.

En un comunicado emitido el 23 de septiembre, ICE explicó que el mexicano fue detenido el 17 de agosto por su estatus migratorio irregular. De acuerdo con la agencia, permaneció en el centro de detención de Adelanto, California, desde el 22 de agosto. El 18 de septiembre fue evaluado por un médico, se le recetó medicamento y fue devuelto a su dormitorio. El 21 de septiembre fue trasladado al Centro Médico Victor Valley para ser intervenido quirúrgicamente por un absceso, pero presentó complicaciones y murió la madrugada del 22 de septiembre.

ICE también precisó que Ayala Uribe había ingresado en 2012 al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aunque su renovación fue rechazada en 2016. Además, tenía antecedentes con sentencias por conducir bajo la influencia de sustancias en 2015 y 2019. Según el comunicado, el mexicano padecía hipertensión y “taquicardia anormal”, y su causa de muerte continúa bajo investigación.

Desde que Donald Trump inició su segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, al menos 14 migrantes han muerto bajo custodia de ICE, según datos oficiales de la agencia.