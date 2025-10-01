Cierra el gobierno de Estados Unidos por falta de acuerdo en el Congreso: los salarios de millones de estadounidenses corren peligro

Todavía no hay certezas sobre la duración del cierre del gobierno de Estados Unidos. Montaje

El gobierno de Estados Unidos entró en cierre tras la falta de acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso, lo que deja en riesgo directo los salarios de millones de estadounidenses. El cierre comenzó a la medianoche y no hay un camino claro hacia la resolución del conflicto político por el momento.

¿Qué pasa con los salarios durante el cierre del gobierno de Estados Unidos?

Según NBC News, los más afectados serán los empleados federales, ya que unos 750,000 quedarán sin poder trabajar y sin sueldo durante este período, mientras que otros deberán cumplir funciones esenciales sin recibir paga inmediata.

NBC News detalló que el costo en pagos retroactivos alcanzará unos 400 millones de dólares cuando el Congreso logre destrabar la situación.

En contraste, los miembros del Congreso y el propio presidente Donald Trump sí continuarán cobrando sus sueldos, lo que ha generado fuerte malestar y repercusiones locales.

Entre los sectores que trabajarán sin remuneración están los controladores aéreos, agentes de seguridad en aeropuertos, fuerzas de seguridad federales y personal militar. Todos recibirán sus salarios cuando el gobierno reabra, pero la incertidumbre sobre la duración del conflicto mantiene a los trabajadores en vilo.

Este es el primer cierre del gobierno de Estados Unidos desde 2018, cuando durante el primer mandato de Donald Trump la paralización se prolongó por 34 días, siendo la más extensa en la historia del país.

¿Por qué no hubo acuerdo en el Congreso?

La disputa se centra por las políticas de salud, ya que los demócratas reclaman fondos para mantener subsidios vinculados a Obamacare, mientras que los republicanos rechazan negociar bajo lo que llaman “chantaje”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó a los republicanos de “arrojar a Estados Unidos a un cierre por rechazar el diálogo bipartidista”.

En tanto, los republicanos aseguran que ofrecerán conversaciones solo dentro del proceso regular de presupuesto y advierten que el costo político caerá sobre la oposición.

Mientras tanto, parques nacionales siguen abiertos parcialmente y los beneficios de Medicare y Seguridad Social continúan sin cambios, aunque con posibles demoras en trámites nuevos.