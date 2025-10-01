California planta cara a Trump: Gavin Newsom impulsa la transparencia en la inteligencia artificial con esta ley pionera

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este lunes una legislación pionera que coloca al estado a la vanguardia de la regulación tecnológica en Estados Unidos. Se trata de la Ley de Transparencia en la Inteligencia Artificial Fronteriza (TFAIA), una norma que exige a las principales empresas del sector divulgar públicamente sus protocolos de seguridad, en un movimiento que desafía de manera directa las restricciones impulsadas por la Administración de Donald Trump.

Legislación sobre IA en California

Newsom destacó que la iniciativa busca un equilibrio entre la protección de las comunidades y el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial. “California ha demostrado que podemos establecer regulaciones para proteger a nuestras comunidades y, al mismo tiempo, garantizar que la creciente industria de la IA siga prosperando. Esta legislación logra ese equilibrio”, afirmó en un comunicado.

El proyecto de ley fue diseñado en base al primer informe estatal sobre IA publicado a principios de este año, que recogía las recomendaciones de expertos en seguridad tecnológica. El texto establece que las compañías deberán reportar incidentes críticos de seguridad y proteger a los denunciantes, reforzando la confianza pública en una industria que evoluciona a gran velocidad.

Además, la ley crea CalCompute, un clúster de computación en la nube pública que servirá de infraestructura para startups e investigadores en California. Esta medida se presenta como un impulso estratégico a la política industrial del estado, consolidando su liderazgo en innovación.

Un desafío a Donald Trump y liderazgo global

La TFAIA se convirtió en el segundo intento de regular la IA en California, tras un proyecto presentado el año pasado por el senador Scott Wiener que enfrentó la oposición de gigantes tecnológicos como Meta y OpenAI. Ahora, con su aprobación, el legislador celebró que el estado se consolide como “líder mundial en el compromiso de seguridad”.

El contexto político refuerza el impacto de esta norma. El Senado estadounidense votó recientemente por amplia mayoría para eliminar disposiciones de la ley de financiación aprobada por el presidente, Donald Trump, que habrían limitado la capacidad de los estados para crear regulaciones en torno a la inteligencia artificial. En ese escenario, California vuelve a marcar la pauta nacional y global en la supervisión de la tecnología emergente.

Con esta decisión, Newsom no solo reafirma el papel de California como cuarta economía del mundo, sino que también abre un debate que podría transformar el futuro de la inteligencia artificial en Estados Unidos y más allá de sus fronteras.