El disfraz más vendido de Halloween 2025 en Estados Unidos se consigue en Shein a 16,99 dólares: es de este personaje

Este icónico disfraz es el más vendido de Shein en Estados Unidos. Freepik - @gpointstudio

El disfraz más vendido en Estados Unidos para Halloween 2025 no sorprende a nadie este año. El favorito en la tienda Shein es el icónico vestido negro de Morticia Addams, un clásico que cobró fuerza gracias al estreno de la segunda temporada de Wednesday en Netflix. El atuendo se consigue por solo 16,99 dólares, según el portal de compras, donde figura como el número uno en ventas dentro de la categoría de disfraces femeninos.

El vestido de Morticia Addams arrasa en Shein por 16,99 dólares

El producto aparece en la web de Shein como el número 1 en ventas dentro de “disfraces de mujer”. Se trata de un vestido largo negro con mangas de campana, inspirado en la elegancia de Morticia Addams, interpretada nuevamente por la bellísima Catherine Zeta-Jones en la segunda temporada de Wednesday.

En la tienda, el disfraz se ofrece en varias tallas (S, M, L, XL y XXL) y se destaca por tener detalles como el escote en V, tela ajustada al cuerpo y un precioso acabado gótico de estilo vintage. El precio regular es de 33,88 dólares, pero actualmente está disponible con un descuento del 50%, quedando en 16,99 dólares.

Entre los comentarios más recientes, varios clientes destacaron que el vestido “es hermoso, favorece la figura y resulta muy suave, como usar una prenda elegante”, además de señalar que el envío demoró menos de una semana.

Otra compradora remarcó que “es absolutamente deslumbrante, la forma es preciosa y favorece mucho, incluso con una silueta curvilínea”.

Vestido de Morticia Addams. Shein US

También se resaltó la calidad de la tela y el ajuste en las diferentes tallas. En promedio, este disfraz alcanza una puntuación global de 4.95 estrellas.

La serie Wednesday de Netflix potencia el interés por Morticia Addams

La segunda temporada de Wednesday se estrenó en Netflix entre agosto y principios de septiembre de 2025. La producción llegó con ocho episodios grabados en Irlanda, con un tono más oscuro.

Jenna Ortega regresó nuevamente como protagonista, mientras que Catherine Zeta-Jones volvió a interpretar el papel de su madre, Morticia Addams, cuya elegancia ha vuelto a marcar tendencia en Estados Unidos, explicando a la perfección por qué es el disfraz de Shein más buscado de Halloween 2025.