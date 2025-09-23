Una joven estadounidense lamenta haber votado por Trump tras el arresto de su esposo venezolano: “Estoy viviendo mi peor pesadilla”

Madison Pestana, una joven estadounidense, reveló la grave situación que vive luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuviera a su esposo, de origen venezolano, lo que motivó a rechazar su apoyo al presidente Donald Trump, de quien era simpatizante.

El arresto del esposo de Madison

De acuerdo con lo revelado por Madison en una entrevista a Telemundo, Juan, originario de Venezuela y residente en Carolina del Norte, fue arrestado por ICE pese a no contar con antecedentes penales. La detención ocurrió justo antes de que Madison se graduara en medicina, lo que intensificó el impacto emocional y familiar del caso.

Según lo reportado, la detención se debió a que Juan había permanecido más tiempo del permitido en Estados Unidos. Además, un error en la presentación de su solicitud de residencia, atribuido a un notario que manejó incorrectamente la documentación, dejó al venezolano en una situación migratoria vulnerable, lo que facilitó que las autoridades procedieran con su arresto.

Madison ha declarado que el momento en que ICE se llevó a su esposo fue devastador. En sus propias palabras, “estoy viviendo mi peor pesadilla”, refleja el sentimiento de frustración al ver cómo una falla burocrática se convirtió en una amenaza para la estabilidad de su familia.

La vida de Madison y su apoyo a Trump

Antes de este episodio, Madison había expresado abiertamente su simpatía hacia Donald Trump. Según relató al mismo medio, confiaba en que las políticas del entonces presidente se dirigirían contra delincuentes y no contra inmigrantes trabajadores.

Nunca imaginó que su esposo, a quien describe como un hombre íntegro y sin antecedentes, terminaría siendo uno de los afectados directos por esas medidas.

La historia de la pareja, marcada por el esfuerzo de Madison en su carrera médica y el apoyo de Juan en la vida familiar, ha quedado en suspenso. La joven ahora enfrenta un complejo proceso legal para evitar la deportación de su esposo y mantener unida a su familia, mientras asume el costo emocional de haber apoyado una política que hoy golpea su vida personal.

Un caso que refleja las tensiones migratorias

El caso de Madison Pestana pone en evidencia cómo los errores en trámites migratorios y las políticas de control pueden cambiar el destino de familias completas en Estados Unidos.

De acuerdo con Telemundo, la aplicación estricta de la normativa migratoria deja escaso margen para corregir fallas administrativas, incluso cuando no existen delitos de por medio.