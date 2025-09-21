El centro de detención del ICE para migrantes que tiene una "mazmorra": "No se puede pedir ayuda al gobierno federal"

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recorre el Campo 57 de la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, Luisiana. DHS

La reapertura de un antiguo espacio dentro de la prisión de Angola en Louisiana ha generado fuertes críticas. El nuevo centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) funcionará en una unidad conocida por los presos como la “mazmorra”, ya que se trata de un lugar marcado por abusos y violencia.

¿Por qué el ICE decidió usar una "mazmorra" como centro de detención en Louisiana?

Según un reporte de The Guardian, el traslado de migrantes e indocumentados a ese sitio es parte de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump.

La decisión del gobierno federal se tomó luego de que el gobernador Jeff Landry declarara una emergencia que permitió reacondicionar la antigua unidad Camp J de la prisión de Angola, un lugar que por años albergó a reclusos en aislamiento extremo.

Ahora, ese espacio será utilizado para detener a los migrantes ilegales que las autoridades describen como “lo peor de lo peor”.

Landry afirmó que “los criminales violentos entraron gracias a las políticas de frontera abierta de los demócratas”. Sin embargo, investigaciones han demostrado que los indocumentados cometen delitos graves en menor proporción que los ciudadanos estadounidenses.

Aun así, el centro de detención del ICE en Angola fue presentado como nuevo símbolo de mano dura contra la migración ilegal.

Críticas al centro de detención del ICE en Angola

Ex reclusos y organizaciones de derechos civiles advierten que la reapertura de Camp J revive prácticas abusivas. Ronald Marshall, quien pasó años en aislamiento en ese lugar, lo describió como “horrible” y aseguró que la cultura de violencia persiste. “Camp J tiene ese espíritu, como si poseyera a quienes tienen autoridad”, declaró a The Guardian.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la fiscal general, Pam Bondi, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Madison Sheahan, recorren el Campo 57 de la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, Luisiana. DHS

Nora Ahmed, directora legal de la ACLU en Louisiana, sostuvo que el uso de Angola busca asociar a los migrantes con criminales, pese a que la detención migratoria es un proceso civil sin derecho garantizado a defensa legal.