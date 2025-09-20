El restaurante cubano en Miami que tiene la mejor ropa vieja, tragos artesanales y músicos de trova en vivo Instagram @cafelatrovamiami

El Café La Trova es uno de los espacios más reconocidos de Miami para vivir una experiencia auténticamente cubana en Estados Unidos. Recomendado por la guía MICHELIN y abierto desde 2019, este restaurante ubicado en la icónica Calle Ocho reúne lo mejor de la gastronomía isleña, la mixología artesanal y el encanto de la trova en vivo.

Un menú con raíces cubanas y un toque de alta cocina en Miami

La propuesta gastronómica de Café La Trova está dirigida por la chef Michelle Bernstein, ganadora del premio James Beard, quien eleva clásicos de la cocina cubana con técnicas refinadas y sabores innovadores. Entre los platos más destacados se encuentra la ropa vieja, elaborada con falda de res y considerada por muchos como la mejor de Miami.

El menú también sorprende con preparaciones como el branzino acompañado de espinacas, eneldo, puerros y mascarpone, además del tradicional arroz con pollo. También tienen ceviche peruano, empanadas y otras delicias latinas.

Happy Hour y música en vivo

La barra del Café La Trova está liderada por el maestro mixólogo Julio Cabrera, considerado uno de los grandes embajadores de la cultura cubana y del estilo clásico del cantinero. Cabrera fue reconocido en 2023 como Roku Industry Icon en los 50 Best Bars de Norteamérica.

Los clientes pueden disfrutar del Happy Hour todos los días de 4 p.m. a 7 p.m., con precios especiales únicamente en la barra. Entre las opciones más pedidas se encuentran los mojitos, daiquiris y otros cócteles artesanales.

Más allá de la comida y los tragos, Café La Trova ofrece músicos de trova cubana en vivo, que amenizan las noches y transportan a los asistentes a la esencia de La Habana.

Dónde queda y cuáles son los horarios de Café La Trova

El restaurante está abierto de domingo a jueves de 4 p.m. a 12 a.m. y viernes y sábado hasta las 2 a.m., el restaurante recibe tanto a quienes buscan una cena completa como a quienes quieren disfrutar de tapas y cócteles.

Está ubicado en 971 SW 8th Street, Miami, Florida.