Una mujer de Florida desaparece durante un road trip y su madre recibe “una foto de una carta junto a coordenadas de GPS"

Fotografías de Ganna Kovrizhynkh, compartidas por la policía de San Diego. Condado de San Diego - Oficina del Sheriff

Una mujer de Florida fue reportada como desaparecida en Estados Unidos tras emprender un road trip que terminó de manera inquietante. Su vehículo fue hallado abandonado en California y lo único que recibió su madre fue un perturbador mensaje con una foto de una carta y unas coordenadas de GPS.

¿Qué pasó con la mujer de Florida desaparecida durante un road trip?

Según lo compartido por el New York Post, la mujer desaparecida, identificada como Ganna Kovrizhynkh, de 38 años, fue vista por última vez el 5 de julio en el condado de San Diego, California.

Una semana más tarde, su Jeep Grand Cherokee y el cámper con el que viajaba aparecieron abandonados en Potrero, California, de acuerdo con el registro nacional de personas extraviadas NAMUS.

Lo más inquietante fue que su madre recibió “una fotografía de una carta junto con coordenadas de GPS” que, según la alerta de búsqueda, “esencialmente daban instrucciones para entregar sus bienes personales a su madre”.

Las autoridades manejan distintas hipótesis sobre lo ocurrido

El sargento Jacob Klepach, del Departamento del Sheriff de San Diego, explicó a NBC que no se conoce el destino de Kovrizhynkh. “Creemos que simplemente estaba recorriendo el país y dejó su vehículo en Potrero, sin regresar por él”, dijo.

Entre las líneas de investigación, la policía contempla que la mujer haya cruzado la frontera hacia la zona de Tecate, en México. Sin embargo, no está claro si hubo participación de terceros o si se trató de una decisión voluntaria.

La descripción difundida señala que Kovrizhynkh mide 1,65 metros, pesa unos 45 kilos, tiene ojos azules, cabello rubio y varios tatuajes en los brazos. También podría usar una peluca y el alias “Angel Volnaya”.

Si se ha visto a Kovrizhynkh o tiene información sobre su posible paradero, las autoridades piden que se comunique con la Oficina del Alguacil del Condado de San Diego al (858) 868-3200. También puede llamar a Crime Stoppers del Condado de San Diego al (888) 580-8477.

Para más información, se puede contactar con el Sargento Jacob Klepach al (858) 285-6276.