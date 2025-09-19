Revelan la causa de la muerte del hombre de 30 años que falleció en una montaña rusa en el nuevo parque de Universal en Orlando

Revelan la causa de la muerte del hombre que falleció en una montaña rusa en Orlando Freepik

Un hombre de alrededor de 30 años murió después de subirse a una de las atracciones principales del recién inaugurado parque Universal’s Epic Universe en Orlando, Florida. El trágico hecho ocurrió el miércoles 17 de septiembre, cuando la víctima quedó inconsciente al terminar el recorrido en la montaña rusa Stardust Racers. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero murió poco después.

Cuál fue la causa de la muerte del hombre que se subió a la nueva atracción de Universal en Orlando

El forense del área de Orlando, Joshua Stephany, confirmó que después de realizar la autopsia puede confirmar que la muerte se debió a lesiones por impacto contundente y la clasificó como un accidente. Sin embargo, su informe no especificó en qué parte del cuerpo se localizaron las heridas.

Dennis Speigel, director ejecutivo de International Theme Park Services, aseguró que el resultado plantea más dudas que certezas: “¿Fue en la cabeza o en el pecho? ¿Se golpeó con algún objeto? ¿Estaba bien asegurado en su asiento? ¿Se trató de una falla de la máquina o de un error humano?”, cuestionó el experto en parques temáticos.

Las autoridades del Condado de Orange mantienen abierta la investigación para esclarecer los detalles del caso.

La atracción permanece cerrada mientras avanza la investigación

Universal Orlando Resorts confirmó que la atracción Stardust Racers está cerrada de manera indefinida. “Estamos devastados por este trágico suceso y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del visitante. Cooperamos plenamente con las autoridades en la investigación”, señaló un portavoz del parque en un comunicado oficial.

La montaña rusa, ubicada en la sección Celestial Park, fue inaugurada junto con el resto del complejo en mayo de 2025. Según la descripción de Universal, alcanza velocidades de hasta 100 km/h, tiene una altura máxima de 40 metros y más de 1.5 kilómetros de recorrido. El sitio oficial la promociona como una experiencia que simula “viajar como una estrella fugaz a través del cosmos”.