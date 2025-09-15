Un niño prodigio de 9 años de Pensilvania está tomando clases de neurociencia: "Quiero ser neurocirujano pediátrico"

Un niño prodigio de 9 años en Pensilvania sorprendió al mundo académico en Estados Unidos al ingresar a clases avanzadas de neurociencia mientras todavía cursa la preparatoria. El pequeño, considerado superdotado, según contó a NBC Philadelphia, quiere convertirse en neurocirujano pediátrico.

Aiden Wilkins, el niño superdotado que ya estudia neurociencia en la universidad

Aiden Wilkins, residente de Collegeville, Pensilvania, está marcando un antes y un después en el ámbito académico en Estados Unidos. Con apenas nueve años, combina materias de la preparatoria con clases avanzadas de neurociencia en Ursinus College, donde comparte aula con jóvenes de entre 18 y 20 años.

“El motivo por el que quiero ser neurocirujano pediátrico es porque me gusta ayudar a niños de mi edad. Es triste ver a chicos con discapacidades neurológicas y quiero apoyarlos”, explicó durante la entrevista a NBC Philadelphia.

Él mismo recordó que desde pequeño mostró interés por la medicina. “Desde que tenía 3 años miraba videos de anatomía y me fascinaba cuando veía el cerebro”. Ese entusiasmo lo llevó a convertirse en el estudiante más joven en la historia de Ursinus College.

Tres veces por semana, Aiden Wilkins estudia en Ursinus College. NBC10 - NBC Philadelphia

La familia detrás del niño prodigio de 9 años en Pensilvania

El talento de Aiden quedó en evidencia desde que aprendió a hablar. Su madre, Veronica Wilkins, aseguró que “él leía carteles, corregía oraciones y hasta escribía ecuaciones algebraicas”.

Veronica expresó con orgullo: “Es emocionante porque está haciendo historia y se siente muy bien. Creo que es muy importante que lo vean y lo escuchen”.

Actualmente, el pequeño asiste tres veces por semana de manera presencial a Ursinus College y el resto de los días estudia en línea como alumno de segundo año de preparatoria en Reach Cyber Charter School.

“Lo que realmente quiero que la gente sepa es que con esfuerzo se puede lograr lo que uno quiera”, concluyó Aiden.