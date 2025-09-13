Malas noticias para Trump: expertos aseguran que la economía de Estados Unidos entró en una etapa de "estanflación prematura"

La economía de Estados Unidos atraviesa un momento delicado que podría complicar aún más el panorama político para Donald Trump. Dos reportes oficiales publicados el jueves apuntan a que el país ingresó en una fase de “estanflación prematura”, una combinación de bajo crecimiento con precios en alza que preocupa a consumidores y a los mercados.

Expertos muestran preocupación por la economía de Estados Unidos

Los precios al consumidor aumentaron un 0,4% en agosto, lo que llevó la inflación anualizada al 2,9%, el registro más alto desde enero y por encima del 2,7% de julio. Al mismo tiempo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo subieron a 263.000 en la primera semana de septiembre, el nivel más elevado en cuatro años, según datos del Departamento de Trabajo.

Para los economistas, la señal es preocupante porque en condiciones normales el enfriamiento de la actividad tiende a moderar la inflación. Esta vez ocurre lo contrario: los hogares gastan menos, pero los precios no ceden. “El olor a estanflación se está haciendo más fuerte”, escribió el profesor de Harvard Jason Furman en Bluesky.

Según expertos de CNN, este escenario golpea a las familias, ya que el mercado laboral no está en expansión, por lo que la presión de los precios resulta más difícil de sobrellevar.

The whiff of stagflation is getting stronger as the unemployment rate continues to rise, job growth slows, and now inflation continues to pick up. There are no good options for the Fed given the set of circumstances we're facing. — Jason Furman (@jasonfurman.bsky.social) 11 de septiembre de 2025, 12:14

La estanflación llega en un momento complicado para Trump

La semana próxima hay una reunión de política monetaria, que será una de las más observadas en los últimos años. El Senado podría confirmar el lunes a Stephen Miran, el principal asesor económico de Trump, como nuevo integrante de la Junta de Gobernadores de la Fed (Sistema de la Reserva Federal).

Los analistas anticipan que, de confirmarse esta tendencia, el clima de incertidumbre podría hacer bajar la confianza de los votantes de Trump y tensar aún más la relación entre la Casa Blanca y la Fed.