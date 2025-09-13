Gobierno de Florida anuncia productos que no incluirán impuestos por 4 meses: lista completa

Las exenciones finalizarán el día 31 de diciembre de 2025.

El estado de Florida ha puesto en marcha una medida que busca beneficiar a residentes y visitantes durante el último cuatrimestre del año. Se trata de un periodo de exención de impuestos sobre las ventas para una serie de artículos de caza, pesca y camping, vigente del 8 de septiembre al 31 de diciembre de 2025. Esta iniciativa forma parte de los llamados “sales tax holidays” y busca incentivar el consumo en sectores clave mientras se apoya a los hogares con precios más accesibles.

Lista de productos exentos de impuestos en Florida

Entre los artículos que estarán libres de impuestos durante este periodo se encuentran:

Cebo y aparejos de pesca de hasta 5 USD (individuales) o 10 USD (en set).

Cajas o bolsos para aparejos de pesca de hasta 30 USD.

Linternas, faroles de camping y equipos de iluminación.

Estufas, sillas plegables, hamacas portátiles y sacos de dormir de hasta 50 USD.

Cañas y carretes de pesca hasta 75 USD (individuales) o 150 USD (en set).

Tiendas de campaña de hasta 200 USD.

Municiones de acuerdo con la definición estatal.

Armas de fuego como pistolas, rifles y escopetas.

Accesorios para armas: cargadores, kits de limpieza, fundas, miras y culatas.

Arcos, ballestas y accesorios como flechas, disparadores y miras ópticas.

Esta medida contempla artículos de uso recreativo y deportivo, pero también insumos que forman parte de la preparación para emergencias, lo que amplía su impacto en la economía familiar y local.

¿Por qué se aplicó una exención de impuestos sobre estos productos?

De acuerdo con un comunicado de la misma oficina gubernamental, la exención busca incentivar la práctica de actividades al aire libre, además de apoyar a industrias vinculadas con el turismo, el deporte y la recreación en Florida. Al ofrecer precios más accesibles, se facilita que más familias accedan a equipos que en otras circunstancias resultarían costosos.

Además, el periodo de casi cuatro meses de vigencia lo convierte en uno de los programas fiscales más extensos del país en su categoría.

La medida está contemplada dentro de la House Bill 7031 (HB 7031), aprobada por la legislatura estatal en 2025. Esta norma consolida diferentes programas de exenciones de impuestos, entre ellos los orientados a la recreación y preparación ante desastres.

El texto legal establece las categorías específicas de productos que aplican para este beneficio, además de los montos máximos de precio para cada uno.

La HB 7031 refleja la estrategia del gobierno de Ron DeSantis de ampliar las exenciones fiscales permanentes y extender los periodos temporales. Con esta iniciativa, Florida busca mantener su atractivo como destino turístico y reforzar la economía local al estimular el consumo interno.