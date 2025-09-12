Tormentas en Florida: alerta meteorológica de nivel 2 por "inundaciones repentinas" en Broward y Miami-Dade

El sur de Florida enfrenta este viernes una alerta meteorológica de nivel 2 por el riesgo de "inundaciones repentinas" en Broward y Miami-Dade, informó CBS News. Además, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene una declaración de inundación costera para el condado de Miami-Dade vigente hasta las 15:00 horas.

Viernes con lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en Florida

De acuerdo con CBS News, “un nivel 2, o riesgo leve, de inundaciones repentinas ha sido emitido para los condados Broward y Miami-Dade”. El aviso coincide con la llegada de tormentas intensas previstas para esta tarde, entre 3 p.m. y 6 p.m., con mayor peligro en zonas de drenaje deficiente y calles costeras.

El pronóstico de AccuWeather indica temperaturas de 29 °C (84 °F) con sensación térmica de hasta 37 °C (99 °F), condiciones húmedas y tormentas fuertes que mantendrán el ambiente inestable durante toda la jornada.

También se lanzó en Estados Unidos una declaración de inundación costera en Miami-Dade hasta las 15:00 del viernes.

Las tormentas continuarán en Broward y Miami-Dade hasta el domingo

Para el sábado se esperan chubascos dispersos y tormentas con nubosidad variable y humedad elevada, con temperaturas cercanas a 30 °C (86 °F).

El domingo, según AccuWeather, tras breves momentos de sol, regresará el cielo cubierto con más lluvias y tormentas, alcanzando máximas de 31 °C (88 °F) y sensaciones de hasta 39 °C (102 °F), prolongando el riesgo de complicaciones en el sur de Florida.