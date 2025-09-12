Abogado revela cómo evitar ser arrestado por ICE sin importar la apariencia o acento: “No está obligado a hablar con la policía”

La incesante y continua presencia de agentes de migración en las calles de Estados Unidos sigue generando gran preocupación en personas con un estatus irregular e, incluso, para aquellas con residencia permanente por la diversidad de casos suscitados. Ante esto, el abogado Joseph Malouf, con más de tres décadas de experiencia en derecho, compartió una serie de recomendaciones que buscan reducir este tipo de casos de manera legal y dentro del reglamento.

Consejos de Joseph Malouf para enfrentar redadas de ICE

El abogado detalló, en una entrevista con Noticias Telemundo, una serie de estrategias que pueden marcar la diferencia durante un encuentro con oficiales de inmigración:

Portar una identificación válida : El especialista subraya la importancia de llevar documentos que respalden el estatus migratorio, como un pasaporte o la green card. Reconoce que sacarlos constantemente de casa puede implicar riesgos, por lo que sugiere contar con una fotografía de alta calidad en el celular que demuestre la residencia legal de manera inmediata.

Reducir al mínimo la conversación con autoridades: Malouf también advierte que hablar de más durante una redada puede complicar la situación. Enfatiza que ninguna persona está obligada a dar explicaciones a la policía o a los agentes de inmigración, ya que en muchos casos estos ya cuentan con órdenes de arresto directas. Guardar silencio, según su experiencia, es una forma de protección.

Evitar zonas de mayor riesgo: Otro de sus consejos apunta a ser cuidadosos con los espacios que se frecuentan. Señala que lugares asociados a trabajadores indocumentados suelen ser puntos vigilados por ICE, lo que puede dar pie a interrogatorios o incluso detenciones, aun cuando la persona tenga documentos en regla.

Real ID, pasaporte o Green Card como primer recurso: Para el abogado, mostrar una identificación confiable, ya sea física o en fotografía, debe ser la primera acción en un encuentro con uniformados. Tener a la mano esa prueba agiliza el proceso y limita la discrecionalidad de los agentes.

Medidas legales y recomendaciones de expertos ante arrestos de ICE

Distintas organizaciones defensoras de inmigrantes y especialistas en derechos civiles también han compartido diversas estrategias complementarias para reducir riesgos y saber cómo actuar frente a una detención.

Una de las más mencionadas es que ninguna persona, sin importar su estatus migratorio, está obligada a abrir la puerta de su casa sin una orden judicial firmada por un juez. Los expertos aconsejan solicitar ver la orden a través de la ventana o bajo la puerta antes de permitir el ingreso.

En muchos casos, los agentes intentan usar órdenes administrativas que no tienen la misma validez legal, por lo que reconocer esta diferencia puede marcar el rumbo de un procedimiento.

También se insiste en que no se debe firmar ningún documento sin la asesoría de un abogado, ya que en ocasiones se presentan papeles que implican una salida voluntaria del país o la renuncia a ciertos derechos.

De igual manera, diversos colectivos recomiendan preparar un plan de emergencia familiar que incluye designar a una persona de confianza que pueda hacerse cargo de hijos menores o encargarse de asuntos legales y financieros en caso de que un miembro de la familia sea arrestado.