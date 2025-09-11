Un trabajador colombiano revela cuánto puede ganar al día en una empresa de limpieza de contenedores: “Estaba fácil”

El empleado también reveló que cuenta con un trabajo más en la noche dentro de la misma rama.

A pesar del rígido panorama para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, debido a las duras políticas de la actual administración, cada día surgen nuevas historias, a través de redes sociales, en donde trabajadores muestran un poco de su intenso trabajo diario y las importantes ganancias que suelen obtener por ello. Tal es el caso de un empleado colombiano quien, a través de su cuenta de TikTok @stonewarcry2, compartió un video en el que reveló cuánto obtuvo en una jornada de limpieza en Public Storage.

El trabajo y la paga revelados en el video

Según lo narrado en el video, el trabajador mencionó que, junto a su esposa, fue enviado a trabajar a un Public Storage, una empresa de depósitos, para realizar acciones de limpieza como retirar polvo, limpiar superficies y lustrar el piso.

A pesar de la gran variedad de depósitos mostrados por el trabajador latino en su video, él mismo respondió que la tarea no era complicada ni compleja, dejando entrever que cuenta con gran experiencia y capacidad en este caso de labores: “Aparentemente, no se ve tan complicado, no se ve muy difícil, tiene algo de polvo, pero nada del otro mundo”.

Para llevar a cabo su labor, el trabajador mencionó que entre él y su esposa se reparten tareas que luego el otro complementa. De igual manera, mostró algunas de las herramientas que usa para retirar polvo y otros objetivos o materiales.

Aunado a lo todo lo anterior, señaló que el trabajo incluía limpiar puertas, ventanas, hendiduras y todo espacio en donde pudiera acumularse el polvo o la suciedad.

Reacciones y contexto laboral

Tras una jornada intensa de 5 horas, el trabajador mencionó en su mismo video que recibió un pago de 200 dólares por la jornada, es decir, 100 dólares cada uno.

A pesar de lo mostrado en su video, y como mencionó anteriormente, reveló que no fue una labor sumamente exhaustiva. Incluso, y hacia el final de su publicación, reveló que descansaría y comería con la intención de “recuperar fuerzas” para otro trabajo que tiene durante la noche.

“Ahora vamos a descansar unas dos o tres horitas, vamos a bañarnos, a comer algo y arrancamos para el trabajo de la noche, que allí también los dos facturamos”.

La publicación, como la de otros trabajadores que laboran en esta clase de sectores, generó debate en redes sociales. Algunos usuarios vieron el pago como una oportunidad interesante, mientras que otros señalaron que no siempre se encuentra un empleo así de sencillo ni con un pago tan inmediato. Este tipo de testimonios se han vuelto frecuentes en TikTok y otras redes sociales, donde migrantes comparten experiencias que revelan tanto las ventajas como las dificultades de trabajar en Estados Unidos.