Donald Trump hace un contundente anuncio sobre el "derecho al rezo" en las escuelas de Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció este lunes que su administración prepara una nueva guía destinada a garantizar el “derecho al rezo” dentro de las escuelas públicas de Estados Unidos. El anuncio surge en el medio de un debate histórico sobre los límites de la libertad religiosa en la educación.

El anuncio de Trump sobre el derecho al rezo en las escuelas en Washington D.C.

Durante la reunión de la Religious Liberty Commission en el Museo de la Biblia, en Washington D.C., Trump confirmó que el Departamento de Educación emitirá lineamientos para reforzar la protección a la oración en escuelas públicas. El mandatario no detalló cuándo se publicará la medida, pero destacó que se trata de un paso clave en defensa de los derechos religiosos de los estudiantes.

“En la mayoría de la historia de nuestro país, la Biblia estaba en cada salón de clases, pero en muchas escuelas hoy los alumnos son adoctrinados con propaganda antirreligiosa”, expresó el mandatario.

Trump recordó el caso de una estudiante de Texas que habría sido castigada por organizar rezos en apoyo a un compañero lesionado.

El debate sobre el rezo en escuelas de Estados Unidos

La oración en instituciones públicas fue uno de los temas más discutidos en tribunales de Estados Unidos desde la década de 1960, cuando fallos de la Corte Suprema limitaron las prácticas religiosas patrocinadas por el gobierno.

La nueva orientación del Departamento de Educación se centrará en permitir la expresión religiosa individual sin que eso represente una violación de la separación entre Iglesia y Estado.

El rol de la Religious Liberty Commission

La Religious Liberty Commission fue creada por Trump mediante una orden ejecutiva firmada en mayo pasado, con el objetivo de asesorar a la Casa Blanca en temas de libertad religiosa.

El presidente nombró al vicegobernador de Texas, Dan Patrick, como presidente del organismo, y al exsecretario de Vivienda, Ben Carson, como vicepresidente. Según la Casa Blanca, la comisión busca “asegurar la libertad religiosa tanto en Estados Unidos como en el extranjero”.