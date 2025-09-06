Malas noticias en EEUU: Nueva York enfrenta una situación inédita en la generación de puestos de trabajo

Una gorra y una placa de Nueva York delante del edificio de la Bolsa de Nueva York. Reuters

Nueva York enfrenta un panorama económico complicado tras conocerse que en el primer semestre de 2025 solo se generaron 956 nuevos empleos en el sector privado. Se trata de una cifra inédita en la historia reciente de esta ciudad estadounidense, que genera preocupación entre analistas y empresarios.

Nueva York enfrenta una situación inédita en la generación de puestos de trabajo

El sector financiero y la hospitalidad, dos de los pilares de la economía local, redujeron personal en los últimos meses. Según The Economic Times, esta dinámica contrasta con los años anteriores, cuando Nueva York mantenía una contratación estable incluso en escenarios globales inciertos.

La disminución en el ritmo laboral también impacta el consumo interno, ya que menos familias acceden a nuevos ingresos y esto afecta el comercio minorista y los servicios profesionales.

Cuáles son los factores que explican la desaceleración

Según el informe de The Economic Times, los altos costos operativos y los nuevos aranceles limitaron la competitividad de muchas empresas, obligándolas a revisar sus planes de expansión. Además, la creciente influencia de la inteligencia artificial en áreas administrativas y de servicios está transformando el mercado laboral y reduciendo la demanda de ciertos perfiles.

Este es un escenario que no es exclusivo de Nueva York, sino parte de una tendencia global que golpea a otras ciudades avanzadas.

Los expertos señalan que la situación es preocupante, pero que aún no existen indicadores que confirmen una recesión.