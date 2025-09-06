Inauguraron el nuevo centro de detención "Louisiana Lockup" que está dentro de la prisión Angola: "Es legendario"
El nuevo centro de detención Louisiana Lockup, instalado dentro de la prisión Angola en Estados Unidos, comenzó a recibir a migrantes indocumentados de “alto riesgo”, señalados bajo el título “lo peor de lo peor”.
El gobierno de Estados Unidos abrió el nuevo centro de detención llamado Louisiana Lockup, ubicado dentro de la prisión Angola, en Louisiana, la cual es conocida por su dureza y por ser la cárcel de máxima seguridad más grande del país. La medida forma parte del endurecimiento en las políticas contra los inmigrantes indocumentados de la Administración Trump, según anunciaron autoridades estatales y federales.
Louisiana Lockup: el nuevo "Alligator Alcatraz" que funciona dentro de la prisión Angola
Según reportó The New York Times, desde esta semana, inmigrantes indocumentados comenzaron a ser trasladados al nuevo centro de detención dentro de Angola. Según detallaron los funcionarios, ya hay 51 hombres en el lugar y se espera superar los 200 a fines de septiembre.
El espacio tiene capacidad para 400 personas. Los detenidos estarán separados de la población carcelaria tradicional y bajo control de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE).
El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, aseguró que el centro recibirá a “los peores de los peores”, con el objetivo de concentrar allí a los inmigrantes considerados de mayor riesgo.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que se trata de individuos condenados por delitos graves como homicidio o agresión sexual. Durante la conferencia de prensa, Noem remarcó que el centro “Es legendario”, según The New York Times.
Controversias sobre el centro Louisiana Lockup en la prisión Angola
El pasado de la prisión Angola genera cuestionamientos por su historial de abusos y condiciones extremas. Según información publicada por The New York Times, Eunice Cho, abogada del National Prison Project de la ACLU, afirmó que “Angola tiene una historia particularmente oscura de abuso y represión que es casi única en la historia carcelaria de Estados Unidos”.
El nuevo centro de detención funciona en el área conocida como Campamento J, cerrada en 2018 por problemas de seguridad y deterioro. Landry firmó una declaración de emergencia para acelerar reparaciones y reabrir el espacio como el centro Louisiana Lockup.