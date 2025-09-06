Inauguraron el nuevo centro de detención "Louisiana Lockup" que está dentro de la prisión Angola: "Es legendario"

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa en el Campo Penitenciario Estatal 57 de Luisiana, en Angola, Luisiana. DHS

El gobierno de Estados Unidos abrió el nuevo centro de detención llamado Louisiana Lockup, ubicado dentro de la prisión Angola, en Louisiana, la cual es conocida por su dureza y por ser la cárcel de máxima seguridad más grande del país. La medida forma parte del endurecimiento en las políticas contra los inmigrantes indocumentados de la Administración Trump, según anunciaron autoridades estatales y federales.

Louisiana Lockup: el nuevo "Alligator Alcatraz" que funciona dentro de la prisión Angola

Según reportó The New York Times, desde esta semana, inmigrantes indocumentados comenzaron a ser trasladados al nuevo centro de detención dentro de Angola. Según detallaron los funcionarios, ya hay 51 hombres en el lugar y se espera superar los 200 a fines de septiembre.

El espacio tiene capacidad para 400 personas. Los detenidos estarán separados de la población carcelaria tradicional y bajo control de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE).

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, aseguró que el centro recibirá a “los peores de los peores”, con el objetivo de concentrar allí a los inmigrantes considerados de mayor riesgo.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa en el Campo Penitenciario Estatal 57 de Luisiana, en Angola, Luisiana. DHS

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que se trata de individuos condenados por delitos graves como homicidio o agresión sexual. Durante la conferencia de prensa, Noem remarcó que el centro “Es legendario”, según The New York Times.

Controversias sobre el centro Louisiana Lockup en la prisión Angola

El pasado de la prisión Angola genera cuestionamientos por su historial de abusos y condiciones extremas. Según información publicada por The New York Times, Eunice Cho, abogada del National Prison Project de la ACLU, afirmó que “Angola tiene una historia particularmente oscura de abuso y represión que es casi única en la historia carcelaria de Estados Unidos”.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la fiscal general, Pam Bondi, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Madison Sheahan, recorren el Campo 57 de la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, Luisiana. DHS

El nuevo centro de detención funciona en el área conocida como Campamento J, cerrada en 2018 por problemas de seguridad y deterioro. Landry firmó una declaración de emergencia para acelerar reparaciones y reabrir el espacio como el centro Louisiana Lockup.