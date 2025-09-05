El mercado nocturno que regresa a Queens para celebrar la herencia hispana en Estados Unidos ChatGPT

El mercado nocturno de Sunnyside regresa este 21 de septiembre bajo el 7 train en Queens, y lo hará coincidiendo con la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Con más de 35 puestos confirmados, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas de toda Latinoamérica, el evento busca consolidarse como uno de los encuentros culturales más esperados del barrio de Nueva York.

Sunnyside Night Market vuelve a Queens para celebrar la herencia hispana

El Sunnyside Night Market, que debutó en 2024, convertirá nuevamente la 40th St-Lowery Plaza en un espacio de encuentro comunitario de 4 a 9 p.m. El evento es organizado por el Sunnyside Shines Business Improvement District (BID), que recibió autorización para realizar varios mercados nocturnos durante los próximos dos años.

Dirk McCall de Palomá, director ejecutivo del BID, destacó en el medio QNS que el mercado impulsa la cultura local y la economía del vecindario: “Trae más gente a comprar a Sunnyside y después muchos se detienen en los comercios locales”.

Gastronomía, artesanías y herencia latina en Nueva York

El mercado contará con hasta 40 vendedores de comida, bebidas y artesanías, con opciones que van desde funnel cakes hasta empanadas. Además, varias agrupaciones artísticas animarán la jornada: el músico colombiano Ricardo Esteban, el grupo mexicano Manhatitlan, la compañía ecuatoriana Allpayana y la organización puertorriqueña Cultura Pa’lante.

“Este año queremos que la gente se emocione con Sunnyside y, al mismo tiempo, conmemorar la herencia hispana”, explicó McCall de Palomá.

El éxito de la primera edición en 2024 llevó a la organización a planear nuevos mercados para fin de año, incluido un mercado navideño cuya fecha se anunciará pronto.