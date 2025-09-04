La batidora KitchenAid Deluxe que Walmart vende con una oferta imperdible en EEUU

La batidora KitchenAid Deluxe de 4.5 cuartos es uno de los electrodomésticos más buscados por amantes de la repostería y la cocina casera en Estados Unidos. Walmart lanzó una oferta especial que la deja en 279 dólares, con envío gratis y devoluciones sin costo, lo que la hace aún más atractiva para quienes llevaban tiempo esperándola.

KitchenAid Deluxe: una batidora que combina potencia y diseño

La KitchenAid Deluxe tiene una construcción metálica duradera y ofrece 59 puntos de contacto alrededor del tazón, lo que garantiza mezclas homogéneas en cada preparación. Su tazón de acero inoxidable con mango ergonómico tiene capacidad para preparar hasta ocho docenas de galletas en un solo lote. Además, es apto para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza.

Con 10 velocidades ajustables, la batidora se adapta tanto a mezclas suaves como al amasado de panes o al batido intenso para postres.

Según la marca, además de las funciones tradicionales, la KitchenAid Deluxe es compatible con más de 10 accesorios opcionales, desde moledores de carne hasta rodillos para pasta, lo que multiplica las posibilidades de recetas que se pueden preparar en casa.

Está disponible en una gama de colores que incluyen plata, rojo, rosa, pistacho y azul, ideales para combinar con cualquier estilo de cocina.

Walmart ofrece una KitchenAid con una gran oferta Walmart

Opiniones de quienes ya la compraron en Walmart

Los comentarios de clientes en la página de Walmart resaltan tanto la calidad como la emoción de finalmente hacerse con este electrodoméstico clásico debido a esta gran oferta.

“Ha sido mi sueño conseguirla durante años, pero nunca pude pagarla. Este fue el mejor precio en cualquier sitio web, y no puedo creer que finalmente la conseguí para mi cumpleaños”, escribió una compradora.

Otra clienta comentó: “La dejo en mi mostrador porque la uso muy a menudo. Amasa pan, prepara galletas, brownies y hasta crema batida. Es fácil de usar y limpiar, y además luce elegante en mi cocina”.