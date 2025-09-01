Pésimas noticias para Rusia: Trump vuelve a amenazar a Putin, pero esta razón lo frena de castigar a Rusia

El presidente Donald Trump se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin en la Sala Billy Mitchell de la Base Conjunta Elmendorf Richardson en Anchorage, Alaska, el viernes 15 de agosto de 2025. Foto oficial de la Casa Blanca por Daniel Torok

El presidente Donald Trump reiteró que castigará a Rusia y a Vladímir Putin si no acepta negociar un alto al fuego con Ucrania, aunque hasta el momento ha evitado imponer sanciones adicionales. Según CNBC News, la decisión de frenar medidas más duras responde a una razón estratégica de Estados Unidos que excede el conflicto en Europa del Este.

¿Por qué Trump no avanza en castigar a Rusia?

Chris Weafer, director de Macro-Advisory en Moscú, explicó a CNBC News que “el presupuesto ruso está bajo mucha presión… si hubiera más sanciones significativas contra el comercio de petróleo, eso pondría al presupuesto en una situación aún más difícil. Eso no ha ocurrido”.

Asimismo, Weafer identificó en el programa “Squawk Box Europe” de la CNBC dos factores clave detrás de la postura de Trump “El presidente quiere ser visto como un mediador de paz y cree que podría llevarse el crédito por encaminar el conflicto hacia un acuerdo. Y no hay que olvidar que el anuncio del Premio Nobel de la Paz será en octubre, es un factor, porque conocemos el carácter del individuo”.

“La segunda razón es que existe la sensación de que si Rusia es derrotada, o si Rusia queda completamente aislada por Occidente, y no hay vuelta atrás en cuanto a la interacción con Estados Unidos y Europa, entonces no tendrá más opción que ir aún más allá, apostando a lo grande por China, y eso potencialmente fortalecería la posición de China”, agregó el analista.

Ucrania está decepcionada por la falta de sanciones de Estados Unidos

Según lo explicado por CNBC News, en Ucrania la respuesta de Trump generó malestar. John Herbst, exembajador de Estados Unidos en Kiev, recordó que “los ucranianos habían esperado que la fecha límite del 8 de agosto obligara a Putin a aceptar un alto al fuego y que se reforzara la defensa aérea”.

Sin embargo, “se sintieron decepcionados cuando Trump dejó que Putin superara esa fecha sin consecuencias. En lugar de actuar, Trump se concentró en cumbres con Putin, que aún no han producido flexibilidad rusa”.

Herbst advirtió que ahora tanto Ucrania como sus aliados europeos “están esperando que la Casa Blanca entienda que Rusia los está manipulando y adopte las medidas firmes que Trump prometió si continuaba la guerra”.