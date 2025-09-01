Alcalde de Chicago envía contundente mensaje a Trump al firmar un decreto migratorio: “Nos vemos obligados a responder”

Johnson ha hecho evidente su postura contra las políticas de Trump desde el inicio de su mandato.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó un decreto ejecutivo que limita la colaboración de las autoridades locales con operativos federales de inmigración. La medida se interpreta como una respuesta clara frente a las políticas federales del presidente Donald Trump que busca intensificar las redadas y despliegues militares en ciudades santuario como Chicago.

El decreto del alcalde de Chicago

Según The Guardian, el decreto, firmado el pasado 30 de agosto, prohíbe que la policía de Chicago coopere con agentes federales o tropas militares en la ejecución de acciones migratorias. Esto también incluye:

Detener vehículos

Participar en retenes

Asistir en redadas

Cualquier otra actividad dirigida a identificar y detener a personas indocumentadas

La medida busca blindar a la ciudad de una posible escalada de operativos impulsados desde Washington.

En sus declaraciones, Johnson subrayó que Chicago continuará siendo un espacio seguro para las comunidades migrantes, resaltando que no se permitirá la criminalización de familias que contribuyen diariamente al desarrollo local.

​​”Es posible que veamos una aplicación militarizada de las leyes de inmigración. También es posible que veamos tropas de la Guardia Nacional. Incluso es posible que veamos militares en servicio activo y vehículos armados en nuestras calles. Nosotros no hemos pedido esto. Nuestra gente no ha pedido esto, pero, sin embargo, nos vemos obligados a responder a esto”.

Aunado a lo anterior, el alcalde también instó a agentes migratorios a no usar máscaras o pañuelos durante operativos, evitar cámaras corporales, así como identificarse correctamente al momento de realizar acciones de detención. Finalmente, Johnson “recomendó” al líder republicano “desistir” en sus acciones contra la ciudad.

Las políticas migratorias y amenazas de la administración Trump

El decreto surge como reacción a las recientes declaraciones de la administración Trump. Según Reuters, el presidente ha evaluado desplegar tropas y agentes federales en Chicago con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias, esto con el fin de establecer “unidades especializadas” de la Guardia Nacional en las llamadas “Ciudades Santuario”.

Sin embargo, y de acuerdo con CNN, los planes de Trump sobre Chicago serían diferentes a los realizados en otras ciudades como Los Ángeles o Washington.

De acuerdo con The Washington Post, Trump ha defendido estas acciones bajo el argumento de “restaurar el orden”, mientras que críticos advierten que representan una amenaza para las libertades civiles y los derechos de los migrantes. La posibilidad de militarizar la ciudad provocó protestas de líderes locales y comunitarios, quienes consideran estas medidas una intromisión en la autonomía de Chicago.

Este tipo de confrontaciones no es nuevo. Según AP News, en su primer mandato Trump ya había intentado condicionar fondos federales a la cooperación de las ciudades santuario, lo que dio lugar a batallas legales y a la resistencia de urbes como Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

La firma del decreto por parte del alcalde Brandon Johnson representa un punto de inflexión en la disputa entre Chicago y la administración Trump en torno a la política migratoria. Aunque no se trata de un mensaje directo al presidente, sí es una respuesta firme que refuerza el compromiso de la ciudad con sus comunidades migrantes.