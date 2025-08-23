Un pescador de Florida es hospitalizado de urgencia tras ser mordido por un tiburón mientras se sacaba una foto con el animal

Un pescador de Florida es hospitalizado de urgencia tras ser mordido por un tiburón Instagram

Shawn Meuse, un pescador de Florida, fue mordido en la pierna por un tiburón limón mientras posaba para una foto con el animal que había capturado junto a sus amigos en Boca Grande. Según relató, habían terminado de quitarle el anzuelo al tiburón y se disponían a liberarlo cuando el animal giró bruscamente y lo atacó.

El pescador de Florida que fue atacado por un tiburón

El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se ve al tiburón moviéndose con fuerza y mordiendo la pierna del hombre, mientras sus compañeros gritaban desesperados.

Tras el ataque, los amigos de Meuse llamaron al 911 y le colocaron un torniquete para detener la hemorragia. El Departamento de Bomberos de Boca Grande acudió de inmediato y el pescador fue trasladado en helicóptero al Gulf Coast Medical Center, donde se recupera de la herida.

“Por suerte solo se llevó una parte pequeña de mí y no más”, declaró Meuse desde la cama del hospital al medio WINK News.

Una advertencia sobre la naturaleza

El jefe de bomberos C.W. Blosser advirtió sobre los riesgos de este tipo de encuentros, recordando que en la zona hay gran presencia de tiburones, especialmente en temporada de sábalo. “Hay que tener cuidado cuando uno juega con la naturaleza”, afirmó.

Pese al susto, los médicos esperan una recuperación completa para el pescador. El hombre se describe a sí mismo como un “sobreviviente de un ataque de tiburón” y asegura que la experiencia le dejó una gran historia para contar.