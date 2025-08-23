Dos influencers de Texas son hospitalizados de urgencia tras ser atropellados por un auto que se estrelló en un restaurante

Los influencers grababan un video cuando un auto se estrelló sobre ellos Instagram @ninaunrated

Dos reconocidos influencers de comida de Estados Unidos sufrieron un grave accidente en Houston, Texas, cuando un vehículo se estrelló contra el restaurante donde filmaban un video para sus redes sociales. Ambos tuvieron que ser hospitalizados.

El accidente ocurrió durante una grabación en Houston

Nina Santiago, conocida en redes como NinaUnrated, y Patrick Blackwood estaban en el restaurante Cuvee Culinary Creations, en Houston, realizando un video en el que probaban la comida del lugar. En medio de la grabación, un SUV atravesó una de las paredes de vidrio y chocó directamente contra ellos, tirando abajo la mesa y esparciendo vidrios por todo el lugar.

Las imágenes del momento se difundieron en Instagram, y muestran cómo los influencers fueron embestidos por el auto. Nina cayó al suelo y Patrick terminó encima de ella al intentar levantarse tras el impacto.

Los influencers relataron el miedo que tuvieron por el accidente

Un día después del accidente, Nina compartió un mensaje en redes sociales junto a fotos de sus lesiones, que incluyeron cortes en la muñeca y el rostro.

“Estoy más que agradecida de estar viva después de que un SUV atravesó la pared de vidrio en Houston mientras Patrick y yo grabábamos un programa de comida”, escribió la creadora de contenido. “El vehículo salió de la nada, pero sobrevivimos”, agregó.

Por su parte, Patrick compartió fotos de varios cortes en su mejilla, oído, pecho y brazo. En su mensaje agradeció estar con vida: “Agradecido de ver un nuevo día, dejando atrás lo pequeño con un gran propósito. Vive con valentía, ama profundamente y haz que cada momento cuente”.