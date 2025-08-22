El perfume de Burberry que todas quieren y Walmart puso en oferta en EEUU por menos de 40 dólares

El perfume de Burberry que Walmart puso en oferta en EEUU por menos de 40 dólares ChatGPT

Walmart lanzó una oferta especial para las amantes de los perfumes. Burberry London Eau de Parfum de 3,3 oz, está disponible por solo 36.75 dólares, lo que significa un ahorro de más de 100 dólares frente a su precio original de 140.67. Además, incluye envío gratuito y devoluciones sin costo en 30 días, lo que hace aún más atractivo adquirirlo en línea.

Un perfume elegante que captura el espíritu de Londres

La fragancia combina un estilo moderno y clásico a través de una sofisticada mezcla de notas:

Salida: madreselva, mandarina y rosa.

Corazón: jazmín, flor de tiare, peonía y clementina.

Fondo: almizcle, sándalo y pachulí.

El diseño de la botella tiene el icónico estampado de cuadros de Burberry, lo que convierte al perfume en un accesorio de lujo para cualquier tocador.

Perfume de Burberry a una gran oferta en Walmart Walmart

Opiniones de quienes ya lo compraron en Walmart

En la web de Walmart, las compradoras destacan su durabilidad y sofisticación. Una usuaria comentó: “He usado este perfume durante 10 años y sigue siendo mi favorito. Es maravilloso poder encontrarlo a este precio en Walmart”.

Otra clienta agregó: “Lo compré por primera vez y recibí cumplidos desde el primer día en el trabajo. No es un olor fuerte, pero sí muy elegante. Sin duda volveré a comprarlo”.