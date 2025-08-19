Confirmado: Trump asegura que no mandará soldados estadounidenses para defender a Ucrania de Rusia

El presidente Donald Trump reiteró este martes que su gobierno no enviará soldados estadounidenses para defender a Ucrania frente a Rusia. La declaración llegó un día después del encuentro clave con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca.

Trump descarta tropas en Ucrania, pero promete apoyo aéreo

En una entrevista con Fox & Friends, Trump aseguró que “no habrá tropas de Estados Unidos en la frontera de Ucrania” como parte de un eventual acuerdo de paz para frenar la invasión rusa. Sin embargo, precisó que Estados Unidos está dispuesto a ayudar con apoyo militar aéreo.

Según Trump, varios países europeos sí estarían dispuestos a poner “botas en el terreno” como parte de una futura garantía de seguridad para Kiev. El presidente explicó que su país podría cooperar en términos de tecnología, inteligencia y armamento, pero no con personal militar en territorio ucraniano.

“No puede ser la OTAN”

El mandatario también señaló que la seguridad para Ucrania deberá establecerse por fuera de la OTAN, el bloque defensivo que Kiev busca integrar desde hace años. Trump remarcó que cualquier acuerdo de paz con Rusia debe incluir compromisos claros, pero sin el ingreso inmediato del país a la alianza atlántica.

Donald Trump busca una reunión con Ucrania y Rusia

Durante la reunión de este lunes, Trump aseguró que existe una “posibilidad razonable” de poner fin a la guerra si se concreta un encuentro trilateral con Zelensky y Putin. “Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral, y creo que habrá una posibilidad razonable de poner fin a la guerra cuando lo hagamos”.

Por su parte, el presidente de Ucrania declaró estar listo para participar en una cumbre que reúna a los tres mandatarios.