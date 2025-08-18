Trump festeja su reunión con Putin en Alaska y vuelve a criticar a la prensa: “Las Fake News distorsionan la verdad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó en su red social Truth Social los resultados de su reunión con Vladímir Putin en Alaska, en la que aseguró que hubo "grandes avances" con Rusia. El mandatario compartió varios mensajes en los que defendió el encuentro y criticó a la prensa estadounidense.

Trump festeja la reunión con Putin en Alaska

Trump celebró en Truth Social el resultado de la reunión y escribió en grandes letras mayúsculas: “¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!”.

El presidente afirmó que fue “un gran y muy exitoso día en Alaska” y agregó que la conversación con Putin se complementó con un llamado telefónico al presidente Volodímir Zelenski y otros líderes europeos. Según Trump, todos coincidieron en que la mejor salida a la guerra es avanzar hacia un Acuerdo de Paz y no limitarse a un alto al fuego.

Trump criticó a la prensa y defendió el encuentro con Rusia

El presidente de Estados Unidos también cuestionó a los medios, a los que acusó de desinformar. En uno de sus comunicados señaló:

“Es increíble cómo las Fake News distorsionan violentamente la verdad cuando se trata de mí. No hay nada que pueda decir o hacer que los lleve a escribir o informar con honestidad sobre mí. Tuve una gran reunión en Alaska sobre la estúpida guerra de Biden, una guerra que nunca debió haber sucedido”.

Trump insistió en que su gestión logró detener varios conflictos y cerró sus mensajes con un llamado a seguir atentos a los próximos pasos, incluido un posible encuentro en Washington con Putin tras la visita de Zelenski a la Casa Blanca.

El video propagandístico de Trump tras la reunión en Alaska

En Truth Social, Trump también compartió un video de tono propagandístico sobre lo ocurrido el viernes 15 durante la reunión en Alaska, donde se lo escucha al mandatario con voz en off mientras se muestran imágenes de la reunión con Putin y otros momentos del encuentro.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

En el material, Trump agradece en reiteradas ocasiones al presidente ruso por la reunión y resalta lo que definió como “un día histórico”.