Malas noticias para inmigrantes: Policía de Washington D.C se une a ICE y comparte datos de indocumentados

La política migratoria en la capital de Estados Unidos enfrenta un cambio drástico tras una nueva orden emitida por la jefa de policía de Washington D.C., Pamela Smith. El documento autoriza a los oficiales a compartir información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo de personas detenidas, sino también de aquellas identificadas en controles de tránsito u otros operativos, incluso si no se encuentran bajo custodia. La medida ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y líderes locales, que la ven como una ruptura con las políticas de ciudad santuario que históricamente ha mantenido la capital.

Un cambio en la relación entre la policía y ICE

De acuerdo con The Washington Post, la nueva directriz permite a la Policía Metropolitana de D.C. colaborar con ICE en el transporte de personas requeridas por esa agencia y en el intercambio de datos personales, incluyendo nombre, dirección y situación migratoria.

Esto significa que cualquier contacto con la policía, desde una infracción de tránsito hasta una identificación rutinaria, podría derivar en una notificación a las autoridades federales de inmigración. La decisión fue respaldada por la fiscal general federal, Pam Bondi, quien anuló las restricciones previas que impedían ese nivel de cooperación.

Las autoridades federales justifican la medida como un esfuerzo por reforzar la seguridad pública y mejorar la coordinación entre agencias, pero organizaciones civiles y funcionarios electos locales advierten que esto podría fomentar el miedo en las comunidades inmigrantes, reducir la denuncia de delitos y exponer a personas con trámites migratorios activos a procesos de detención y deportación.

Reacciones y consecuencias legales

La alcaldesa Muriel Bowser y el fiscal general de D.C. presentaron una demanda contra el gobierno federal, alegando que la intervención para modificar la política de la policía viola el Home Rule Act, la ley que otorga a la ciudad un grado limitado de autogobierno.

Defensores de inmigrantes afirman que este cambio podría ser especialmente dañino para personas indocumentadas que nunca han tenido antecedentes penales y que ahora podrían ser reportadas a ICE tras interacciones mínimas con la policía local.

Diversas organizaciones de derechos humanos están impulsando campañas de información para alertar a la comunidad sobre los nuevos riesgos y recomendar medidas preventivas, como conocer sus derechos en caso de ser detenidos o requeridos para mostrar documentos. La disputa legal sobre la validez de esta política podría prolongarse, pero sus efectos ya están siendo percibidos por los inmigrantes en la capital.