ICE recibió más de 100.000 solicitudes de ingreso: cuáles son los trabajos que ofrece el organismo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) recibió más de 100.000 solicitudes tras su convocatoria para cubrir 10.000 plazas. La campaña ofrece trabajos en seguridad, investigación y áreas legales, con bono de contratación, apoyo para préstamos estudiantiles y beneficios completos.

Reclutamiento de ICE: bonos, requisitos y cómo postularse

La convocatoria inició a fines de julio y superó 100.000 candidatos en dos semanas; al 6 de agosto ya sumaba 80.000. El organismo ofrece un bono de hasta 50.000 dólares, opciones de repago o condonación de préstamos estudiantiles y cobertura de beneficios.

El proceso exige examen médico, prueba de drogas y test de aptitud física. El registro se realiza en el portal federal de empleos, que reúne vacantes en todo el país y amplía el perfil de aspirantes.

"Nuestro país los llama a servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la administración Biden, su país necesita hombres y mujeres dedicados de ICE para expulsar a los peores criminales de nuestro país", declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem, a Fox News Digital en un comunicado.

"Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Sus habilidades, su experiencia y su valentía nunca han sido más esenciales. Juntos, debemos defender la patria", agregó.

Cuáles son los trabajos que ofrece ICE

El sitio de reclutamiento resalta tres roles centrales:

Oficial de deportación : ejecuta órdenes, coordina traslados y gestiona casos.

Investigador criminal : conduce pesquisas, reúne evidencia y apoya a fiscalías.

Abogado : representa al gobierno en procesos administrativos y judiciales.

Además, el portal federal lista vacantes adicionales en soporte, análisis y operaciones.

Autoridades del DHS señalan un aumento fuerte de agresiones contra agentes en el marco de disturbios y protestas. Además, la agencia remarca que ofrece capacitación especializada y protocolos para reducir los posibles riesgos del trabajo.