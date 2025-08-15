De extremo a extremo: el tren más rápido de Estados Unidos conectará a las principales ciudades del noroeste

El servicio ferroviario más veloz de Estados Unidos está a punto de entrar en operación en una zona clave del país. Y es que la empresa Amtrak anunció que su nuevo tren de alta velocidad, el NextGen Acela, unirá Washington D.C., Nueva York y Boston, ofreciendo un trayecto más rápido, cómodo y eficiente para millones de pasajeros. El lanzamiento, programado para finales de agosto, representa un paso importante para el transporte ferroviario en el país y marca el inicio de una nueva era para el Corredor Noreste.

Un salto tecnológico en velocidad y confort

De acuerdo con The Washington Post, el NextGen Acela comenzará a operar el 28 de agosto de 2025 y alcanzará velocidades de hasta 160 millas por hora, superando a los modelos actuales de la misma línea.

Además de la mejora en tiempos de viaje, ofrecerá un 27% más de capacidad de asientos, interiores completamente renovados, conexión Wi-Fi 5G, puertos USB y ventanas más amplias para una experiencia de viaje más agradable.

Según Axios, aunque estos trenes están diseñados para superar estas velocidades, las limitaciones actuales de la infraestructura del Corredor Noreste impiden alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, se espera que futuras mejoras en las vías y sistemas permitan aprovechar toda la capacidad tecnológica de las nuevas unidades.

El regreso de la alta velocidad al noreste

De acuerdo con The Washington Post, el debut del NextGen Acela se produce después de años de retrasos y ajustes técnicos, lo que hace que su entrada en servicio sea un acontecimiento esperado por pasajeros y autoridades de transporte. El tren cubrirá rutas clave que conectan a las tres ciudades más importantes del noreste de Estados Unidos, consolidando al Corredor Noreste como el eje ferroviario más avanzado del país.

Para Amtrak, este lanzamiento no solo busca reducir los tiempos de viaje, sino también reforzar el atractivo del tren como una alternativa sostenible y eficiente frente a otros medios de transporte, especialmente en un corredor con alta densidad poblacional y tráfico aéreo y vial constante.

Con la llegada del NextGen Acela, los pasajeros del noreste tendrán acceso a un servicio más rápido, moderno y cómodo que promete transformar la experiencia de viajar entre Washington D.C., Nueva York y Boston.

Si bien las velocidades máximas están condicionadas por la infraestructura, la incorporación de esta nueva flota es un paso decisivo hacia un sistema ferroviario más competitivo y alineado con los estándares internacionales de alta velocidad.