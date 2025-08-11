Un cirujano cardiovascular, sin rodeos sobre la carne vacuna: "Puede ser más perjudicial que beneficioso"

El cirujano cardiovascular Steven Gundry advierte que no es necesario consumir grandes cantidades de carne vacuna para cubrir las necesidades proteicas. El profesional asegura que un exceso de proteínas de origen animal puede traer más perjuicios que beneficios.

Cuáles son los riesgos de la carne roja para la salud

En una entrevista con CNBC, el especialista dice que diversos estudios señalan que la ingesta elevada de carne roja contribuye a la inflamación crónica, acelera el envejecimiento y eleva el riesgo de enfermedades graves.

Un compuesto responsable de esto es la molécula de azúcar llamada “Neu5Gc”, presente en la carne vacuna, que el cuerpo identifica como un invasor extraño. Esto desencadena una respuesta inmunitaria que puede mantener la inflamación a largo plazo, dañando órganos y tejidos.

Proteínas vegetales como alternativa saludable

El cirujano asegura que para muchas personas las proteínas vegetales representan una opción beneficiosa. Además de aportar proteína, ofrecen fibra, grasas saludables y polifenoles con efectos antiinflamatorios.

Gundry recomienda seis alimentos ricos en proteínas que favorecen la salud, la longevidad y el rendimiento cerebral:

Lentejas

Proteína de cáñamo

Nueces baru

Espirulina

Semillas de lino

Sorgo

El cirujano asegura que siempre es fundamental consultar con un médico antes de hacer cualquier cambio en la alimentación.