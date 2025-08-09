Yelp elige al mejor restaurante de sándwiches en EEUU: se encuentra en una de las ciudades con más hispanos

El sitio fue elegido a partir de las reseñas de los clientes en Yelp. iStock

El prestigioso ranking anual de Yelp reconoció al mejor restaurante de sándwiches en Estados Unidos, y para sorpresa de muchos, el establecimiento no se encuentra en una gran metrópoli como Nueva York o Chicago, sino en Hialeah, una ciudad de Florida conocida por su fuerte presencia hispana. El lugar elegido fue Franky’s Deli Warehouse, un pequeño pero popular local que ha logrado destacar entre cientos de opciones en todo el país.

Franky’s Deli Warehouse encabeza el ranking nacional

De acuerdo con el listado Top 100 Sandwich Shops publicado por Yelp, Franky’s Deli Warehouse ocupa el primer lugar entre los mejores restaurantes de sándwiches en Estados Unidos.

La lista se elaboró en función de la cantidad y calidad de reseñas dejadas por los usuarios, así como por la constancia en sus calificaciones. Según el medio The Hour, Yelp analizó datos internos para identificar los locales que ofrecen la mejor experiencia en esta categoría, y Franky’s fue el que más destacó en todos los criterios.

Entre la variedad de comentarios y opiniones, se reconoció a este restaurante por sus generosas porciones, la frescura de sus ingredientes y su sabor casero. Los comensales suelen elogiar no solo la comida, sino también la atención personalizada y el ambiente acogedor del lugar.

Algunos de los sándwiches más pedidos son el popular Italian hot sub, hecho a partir de jamón, capicola, salami y provolone. “Es extremadamente sabroso cuando está caliente”, explicó Nanette, una de las fundadoras. El calor activa los aceites de los embutidos y potencia el sabor. Otro platillo sumamente pedido es el Philly cheesesteak y el sándwich de atún, destacado por los usuarios de Yelp.

Todo esto le ha valido una sólida base de clientes locales, quienes suelen formar parte de la variedad de empresas que forman parte del parque industrial de la zona.

Un orgullo para Hialeah, una ciudad de raíces hispanas

La elección de Franky’s Deli Warehouse no solo representa un reconocimiento gastronómico, sino también un motivo de orgullo para la comunidad de Hialeah, ciudad donde se encuentra el restaurante.

Y es que también incluye, dentro de sus raíces, la esencia latina. Fue fundado, hace más de 40 años, por la pareja de cubanoamericanos, Franky y Nanette Diaz.

Hialeah es una de las ciudades con mayor concentración de población hispana en Estados Unidos: más del 90% de sus hogares hablan español como idioma principal. Esta diversidad cultural se refleja en la oferta culinaria del área, donde conviven influencias cubanas, puertorriqueñas y de otras regiones latinoamericanas.

La presencia de Franky’s en el primer lugar del ranking confirma que la buena cocina no depende de grandes cadenas ni de ubicaciones turísticas, sino de la autenticidad, el sabor y la conexión con la comunidad.