Walmart tiene el limpiador facial que usan las celebridades para tener una piel radiante

La actriz Mindy Kaling reveló que dentro de su rutina de cuidado de la piel no puede faltar un limpiador económico y efectivo que se consigue en supermercados como Walmart. Se trata del Cetaphil Daily Facial Cleanser, que tiene una fórmula desarrollada para pieles sensibles, mixtas o grasas que ayuda a mantener un rostro limpio y saludable.

El limpiador que combina precio y efectividad: es recomendado por celebridades

Cetaphil Daily Facial Cleanser está clínicamente probado para eliminar suciedad, exceso de grasa, impurezas y micropartículas contaminantes sin irritar la piel. Su fórmula hipoalergénica, libre de parabenos y sulfatos, es recomendada por dermatólogos para reforzar la barrera cutánea, equilibrar la piel y reducir la apariencia de los poros.

"Es económico y lo puedes encontrar en cualquier supermercado", asegura la actriz y productora en una entrevista con el medio Today.

Ideal para piel sensible y grasa

Disponible en presentación de 8 oz y con un precio online de 8.78 dólares, este producto es una opción accesible para quienes buscan resultados profesionales sin gastar de más.

Además, Walmart ofrece devoluciones sin costo durante 90 días.

Opiniones de consumidores de Walmart

En el sitio de la cadena, muchos usuarios dejaron sus opiniones sobre el limpiador. "Es la primera vez que utilizo este producto. Solo lo he usado dos veces hasta ahora, pero estoy contenta. Tiene una fragancia agradable, limpia a fondo y no dejó mi piel seca", expresó una mujer.

"¿Piel propensa al acné? ¿Piel grasa? ¡Este limpiador diario es perfecto para ti! ¡Llevo más de un año usándolo y ya no compro nada más! Ayuda a deshacerse del acné, minimiza la piel grasa y no seca tu cara. Lo uso diariamente por la mañana cuando me despierto y por la noche para ayudar a limpiar mi cara de maquillaje y suciedad", otro usuario agregó.