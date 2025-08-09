Pésimas noticias para India: Walmart y Amazon responden a las tarifas de Trump con una drástica decisión

Walmart y Amazon responden a las tarifas de Trump con una drástica decisión sobre India ChatGPT

Donald Trump impuso fuertes aranceles a las importaciones provenientes de India, lo que provocó reacciones inmediatas entre grandes empresas de Estados Unidos. Walmart, Amazon, Target y Gap decidieron suspender sus pedidos de textiles y prendas indias, en respuesta a la medida económica impulsada por la Casa Blanca.

Trump castiga a India por su relación con Rusia

El presidente firmó una orden ejecutiva que aplica un arancel del 50% a los productos indios, dividido en dos tramos: el primero del 25% comenzó a regir este jueves y el segundo se aplicará el 28 de agosto. Según el gobierno estadounidense, el motivo de esta decisión es castigar a Nueva Delhi por continuar comprando petróleo ruso, lo cual considera una violación indirecta a las sanciones contra Moscú.

Las compañías estadounidenses aseguran que no están dispuestas a asumir el costo adicional, que encarecería los productos hasta un 35% y los haría menos competitivos en el mercado. “Estamos impactados. Muchos dependemos del mercado estadounidense para la mayor parte de nuestros ingresos”, dijo un alto ejecutivo de una importante exportadora textil de India a The Daily Jagran.

Pérdidas millonarias para la industria textil india

El sector textil indio enfrenta un escenario muy complicado. Se estima que los pedidos desde Estados Unidos podrían caer entre un 40 y 50%, con pérdidas que rondarían entre los 4000 y 5000 millones de dólares.

Empresas como Welspun Living, Gokaldas Exports, Indo Count y Trident, que dependen en gran parte del mercado estadounidense, ya evalúan recortes en su producción.

Desde Nueva Delhi, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó las tarifas como “injustas y desproporcionadas” y defendió la política energética del país. “India compra petróleo en función del mercado y de la necesidad de abastecer a 1400 millones de personas”, afirmó el comunicado oficial.