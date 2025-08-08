Donald Trump lanza una nueva ofensiva en Washington para "hacer segura a D.C. otra vez"

La Casa Blanca confirmó este jueves por la noche que habrá una mayor presencia de fuerzas federales en Washington D.C. durante al menos siete días, en un nuevo intento del presidente Donald Trump por frenar la criminalidad en la ciudad. La medida incluye personal identificado de distintas agencias.

Trump apunta al control total de la capital de Estados Unidos

“Washington, D.C. es una ciudad increíble, pero ha sido azotada por el crimen violento durante demasiado tiempo”, dijo la vocera presidencial Karoline Leavitt. “El presidente Trump ha ordenado un aumento de presencia federal para proteger a los ciudadanos inocentes”, aseguró. La Casa Blanca asegura que esta medida "hará segura a D.C. otra vez".

El operativo comenzó a la medianoche del jueves, tras una formación liderada por la Policía de Parques. Estará respaldado por múltiples agencias, como el Servicio de Alguaciles de EE.UU., la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ERO), y otras unidades de transporte como Amtrak y el Metro local.

Trump afirmó que evalúa revocar la autonomía parcial que D.C. obtuvo con la Ley de Autogobierno de 1973. “Tenemos una capital muy insegura. Tenemos que gobernar D.C.”, declaró. Incluso advirtió que si las autoridades locales no reaccionan, podría tomar el control total o desplegar la Guardia Nacional “muy rápidamente”.

La medida surge tras el ataque a Edward Coristine, conocido como “Big Balls”, un funcionario del Departamento de Eficiencia Gubernamental, quien fue víctima de un intento de robo por parte de adolescentes. Dos sospechosos de 15 años fueron detenidos, y hay más implicados buscados por la policía.

Trump insiste en el caos a pesar de que las cifras indican lo contrario

Aunque Trump insiste en que la ciudad está fuera de control, las cifras oficiales indican lo contrario. Según Associated Press, los datos municipales indican que los homicidios y los robos de autos, que tuvieron un pico en 2023, han disminuido en 2024 y lo que va de 2025. Hasta ahora, este año se han reportado menos de 200 robos de autos.

Pese a ello, Trump sostiene que D.C. está fallando. “Si no actúan rápido, no nos va a quedar otra opción que tomar el control federal de la ciudad y dejarle claro a los criminales que no van a seguir saliéndose con la suya”, publicó en Truth Social.