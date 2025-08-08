La crema de L'Oréal para pieles maduras con ácido hialurónico, retinol y vitamina C que Walmart vende a 23.99 dólares

Una de las opciones más comentadas en Estados Unidos entre quienes buscan un producto eficaz para el cuidado del rostro es la increíble crema antiedad de L'Oréal. Su fórmula está pensada especialmente para pieles maduras y combina ácido hialurónico, retinol y vitamina C. Actualmente, Walmart tiene esta crema en oferta y la ofrece a solo por 23.99 dólares.

¿Qué hace tan especial a esta crema de L'Oréal para pieles maduras?

La L'Oreal Paris Revitalift Triple Power Face Moisturizer destaca por su fórmula potente, libre de fragancias, que promete resultados visibles en tan solo una semana. Gracias a la combinación de pro-retinol, ácido hialurónico y vitamina C, ayuda a reducir arrugas, reafirmar y aclarar la piel del rostro.

Es apta para pieles sensibles, no contiene parabenos, aceites minerales ni colorantes. Es un producto dermatológicamente testeado.

Captura de pantalla del producto. Walmart

Según la tienda de Walmart, esta crema ha recibido 4.6 estrellas en más de 6,960 opiniones. Además, pertenece a la selección popular del supermercado. Está disponible en una versión sin fragancia de 1.7 oz, y Walmart ofrece incluso la opción de entrega automática. Actualmente, cuesta 23.99 dólares, con un descuento en el precio original de 27.99 dólares.

Reseñas de la crema que Walmart vende a 23.99 dólares

Renee, usuaria frecuente de la marca, aseguró que “cuando dicen una semana, funciona en una semana. Realmente uso productos de L'Oréal durante 36 años”.

Otro testimonio destacado es el de Tamara, quien compartió: “Después de los tratamientos de radiación, mi piel envejecía rápidamente. Este producto me ha ayudado a hacer una mella seria en el daño (...) y ni siquiera lo he usado durante un mes todavía”.

Además, Jeannie comentó que, si bien aún no ha evaluado su efecto en líneas finas, “definitivamente hidrata tu piel”, mientras que GK celebró su textura ligera: “No sé por qué no lo había intentado antes. Me hizo sentir más suave. No era nada aceitoso. Me encantó, y también compré el sérum".