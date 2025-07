Malas noticias para Donald Trump: una "tregua" obliga a EE. UU. a pausar restricciones de sus exportaciones a China

La tregua arancelaria entre Estados Unidos y China podría representar un giro incómodo para Donald Trump. Según informó Reuters, las negociaciones comerciales en Estocolmo han obligado a pausar las restricciones a las exportaciones de tecnología a China, justo cuando se avecina una posible reunión entre Trump y Xi Jinping.

Estados Unidos suspende restricciones para mantener la tregua con China

Se han pausado las restricciones a las exportaciones tecnológicas hacia China, con el objetivo de extender por 90 días la actual tregua arancelaria, que comenzó en mayo de 2025. De acuerdo con el Financial Times, Washington suspendió temporalmente ciertos controles para no entorpecer el clima diplomático previo al posible encuentro entre los presidentes Trump y Xi Jinping. Sin embargo, Trump ha salido a confirmar en su red social Truth Social que él no está "buscando" la cumbre.

Por otro lado, funcionarios de ambos países se reunieron este lunes en el despacho del primer ministro sueco. Las charlas, que duraron más de cinco horas, contaron con la participación del secretario del Tesoro de EE. UU. Scott Bessent y el viceprimer ministro de la República Popular China He Lifeng. Aunque no hubo declaraciones tras el encuentro, Reuters confirmó que las conversaciones seguirán el martes.

¿Por qué es un revés para Trump?

Para Donald Trump, esta decisión llega en un momento incómodo. Aunque públicamente expresó: "Me encantaría que China abriera su país", lo cierto es que el acuerdo para pausar las restricciones podría percibirse como una concesión a Beijing, algo que contradice su postura firme y sus declaraciones en su red social Truth Social.

El propio representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, admitió en diálogo con CNBC que no esperaba "ningún gran avance". Añadió que por ahora se busca mantener el flujo de minerales clave y garantizar el cumplimiento de los acuerdos previos.

Se cree que la esperada reunión entre Trump y Xi está prevista para octubre o noviembre. Pero también subrayan que el terreno sigue siendo complejo, sobre todo si el Congreso estadounidense impulsa sanciones adicionales contra China por temas de derechos humanos y seguridad.