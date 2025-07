Una influencer venezolana contó el motivo por el que decidió irse de Estados Unidos: "No podía vivir tranquila"

Después de casi tres años en Estados Unidos, una influencer venezolana conocida en redes como "Mai en USA" anunció que tomó la decisión de abandonar el país de manera voluntaria. En un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven explicó que las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump la llevaron a replantear su futuro: “No podía vivir tranquila”.

La joven que decidió irse de Estados Unidos por las políticas de Trump

Mai aseguró que su salida no fue impulsiva, sino que fue una decisión que meditó con tiempo. La presión constante que sentía como inmigrante, sumada al aumento de redadas y deportaciones, fueron los principales motivos detrás de su decisión.

“No ha sido una decisión fácil, pero sí una muy consciente”, afirmó. La joven venezolana utilizaba sus redes sociales para mostrar cómo era la vida de una inmigrante en Estados Unidos.

Un nuevo comienzo sin renunciar a sus sueños

Pese a las dificultades, la joven se mostró agradecida por todo lo vivido en el país: “Me voy con el corazón lleno de gratitud, no con tristeza, porque todo lo que viví, aprendí, crecí, me reté y me transformé”.

También dejó en claro que seguirá luchando por sus sueños, ahora en España: “Me voy, pero no me despido del sueño. Los sueños se transforman, evolucionan, cruzan fronteras”.

Mai explicó que continuará creando contenido, informando y acompañando a su comunidad desde otro país. En su despedida, no descartó volver a Estados Unidos: “Gracias por todo. Nos volveremos a ver en el momento perfecto”.